Muñoz (PP) carga contra el "espectáculo bochornoso" del PSOE y la autonomía de León: "Hay una guerra civil interna"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha cargado este sábado contra el "espectáculo bochornoso y lamentable" del PSOE en la cuestión relativa a la petición de que León se constituya en una comunidad autónoma, y ha señalado que se trata de problemas internos. "Hay una guerra civil interna", ha especificado. En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar una exposición de artesanía en León, Muñoz ha criticado que el PSOE traslade sus problemas internos a la ciudadanía y ha ejemplificado esta actitud en que, cuando el mismo día en el que se aprobó moción por una autonomía de León por parte del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), salía el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, "que es socialista", diciendo que "eso con el Bierzo no iba". "El propio presidente de la diputación [Gerardo Álvarez Courel], que es berciano, hace pocos meses, cuando todavía era presidente del Consejo Comarcal, decía que ese debate no estaba encima de la mesa, tampoco el debate de una provincia por el Bierzo, pero ahora defiende, siendo presidente de la Diputación de León, una provincia para el Bierzo", ha agregado. Sin embargo, ha advertido que esta iniciativa, y las contradicciones surgidas en el PSOE, esconden una guerra de poder entre el actual líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca; el ministro de Transportes, Óscar Puente; y el líder del PSOE en la provincia de León, Javier Cendón. "Estamos en esa táctica del PSOE que es dar a todos lo que hace falta con tal de mantenerse en el poder. Lo hemos visto aquí en la diputación, pero lo estamos viendo en Cataluña y en todas las comunidades en las que pierde", ha agregado. En cambio, ha indicado que la postura del PP sobre esa moción ha sido clara, con diez votos en contra, y con un programa electoral que "se cumple": "En nuestro programa no encuentran enfrentamientos. Todo leonés que nos vota es plenamente consciente de qué vota frente a los cambios de opinión del PSOE".

