El PP avisa al Gobierno que si busca "imponer" la reducción de la jornada laboral sin los empresarios "será una filfa"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que si busca "imponer" la reducción de la jornada laboral sin contar con los empresarios "será una filfa" y llevará a la "frustración" de quienes lo defienden con "tanto ardor". El Ministerio de Trabajo y Economía Social tenía prevista una reunión este lunes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para debatir sobre el borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada máxima legal, sin merma salarial, hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 horas en 2025. UGT y CCOO han saludado el borrador sobre la reducción de la jornada laboral que el Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladó a lo agentes sociales el viernes pasado, aunque han asegurado que hay que introducir alguna cuestión adicional, y marcan julio como el mes en que la reducción debe estar "finiquitada". En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Borja Sémper ha señalado que "el diálogo social no es tal si no existe diálogo", subrayando que los empresarios forman parte los agentes sociales. A su entender, el Gobierno "ni hace diálogo ni es social, lo que pretende es imponer" sus medidas. Es más, ha dicho que "cuando se está hablando de supuestas o pretendidas modificaciones de tal calado, pues si no hay diálogo social y no se cuenta con los empresarios, pues será una filfa" que "llevará a la frustración a quienes lo defienden con tanto ardor". "LO QUE ESPAÑA NECESITA ES MÁS Y MEJOR TRABAJO" Por todo ello, el también vicesecretario de Cultura del PP ha pedido al Gobierno "un poco de rigor" y "seriedad" porque están "hablando de cosas muy serias", subrayando que "lo que España necesita es más y mejor trabajo". "Los españoles lo que necesitan, y singularmente y especialmente los jóvenes, es más y mejor trabajo. Lo que necesitan las mujeres es condiciones laborales para poder conciliar. Las familias necesitan condiciones laborales para poder impulsar proyectos vitales", ha declarado, para añadir que "todo lo demás podrá venir bien a la propia parroquia, pero poco aporta de manera constructiva".

