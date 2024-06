"El rey no puede actuar solo, siempre debe haber un ministro que refrende sus actos", afirma un catedrático

El catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ramón Punset, ha afirmado este lunes que "el rey no puede actuar solo" sino que "siempre debe haber un ministro que refrende sus actos, de manera expresa o tácita, incluidos los discursos, los mensajes y las visitas". Con motivo de la visita del Rey Felipe VI a los países Bálticos, a la que no le ha acompañado ningún ministro del Gobierno de España, Punset ha indicado en unas declaraciones a los medios que "es un viejo aforismo del Derecho Inglés" el hecho de que "el rey no puede actuar solo". "Esto es del Derecho Medieval ya, de tal manera que, salvo para actos íntimos, siempre debe haber un ministro, que precisamente se llama ministro de jornada, que está ahí para refrendar los actos del rey". Al término de la presentación de su libro 'La función constitucional del rey' en la Junta General del Principado de Asturias, Punset ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la labor del rey a la hora de sancionar leyes. Según el experto, "el rey nunca puede dejar de sancionar una ley, porque la sanción es un acto del derecho histórico que ya no tiene ningún sentido más que como acto debido". "Ahora bien, el rey es el jefe del estado y está obligado a certificar la producción regular de la ley", ha añadido. Respecto a la ley de amnistía, Punset ha señalado que "desde el punto de vista de la ética política, es algo completamente indecoroso, un atentado a la dignidad del Estado y a la credibilidad de las instituciones". Por último, el catedrático ha concluido que "quienes deben responder ante eso son los ciudadanos en los procesos electorales correspondientes", y ha calificado la amnistía como "un disparate como la copa de un pino" desde el punto de vista de la ética política. En el acto de presentación del libro 'La función constitucional del Rey. Teoría y práctica', editado por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, también ha intervenido Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente del Instituto de España y consejero nato del Consejo de Estado desde 2022. Pendás se ha referido también a la ausencia de ministros en la visita del Rey al Báltico. "El comportamiento de los dos grandes partidos con el tema de la Corona me parece positivo", ha defendido, asegurando que "es uno de los grandes consensos que siguen vivos en el marco de nuestra política". Considera que "si es posible efectivamente cuidar las formas en algunas circunstancias, sería deseable" pero ha subrayado que la de este viaje es "una circunstancia puntual". Sobre la ley de amnistía, ha mostrado "serias dudas" sobre el hecho de que "encaje en la Constitución". También sobre la posibilidad de que la ley "sea eficaz" desde un punto de vista de la legitimidad y la mejora de la convivencia. Durante el acto de presentación, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha señalado que el libro "permite fundamentar y valorar la propia existencia de la institución monárquica, independientemente de las convicciones personales al respecto". "La proyección hacia el futuro de la Monarquía y su sostenibilidad dependerá, en última instancia, de su aportación al bien común, en términos de estabilidad del sistema asociado al régimen democrático", ha dicho.

