Comín (Junts) dice que contabilizarán el voto de los tres diputados huidos pese a la sentencia del TC

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha dado por hecho que contabilizarán el voto de los tres diputados que permanecen huidos fuera de España, Carles Puigdemont y Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC) --en su caso de baja médica-- en la constitución del Parlament del lunes, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado su voto telemático. "Efectivamente, es así", ha asegurado en una entrevista a Europa Press al preguntársele si el representante que tienen en la Mesa de Edad, que deberá decidir sobre las peticiones de votos telemáticos y delegados, avalará sus votos. La Mesa de Edad estará conformada por el diputado de más edad, asistido por los dos más jóvenes en calidad de secretarios, por lo que se prevé que Agustí Colomines (Junts), de 66 años, sea el presidente y Júlia Calvet (Vox), de 23, y Mar Besses (ERC), de 25, sean las secretarias. Para Comín, la decisión de su formación es lo que corresponde hacer en base a lo que decidieron los ciudadanos en las elecciones catalanas del 12 de mayo: "Aquí votará todo el mundo que deba votar y la Mesa de Edad aceptará estos votos". "Los números me dicen que sí habrá una Mesa independentista. Después el TC ya decidirá lo que convenga, pero mientras tanto se habrá votado y la Mesa de Edad habrá aceptado los votos", ha añadido. Tras defender que quieren una Mesa independentista, ha confiado en que los republicanos también lo deseen, y ha apuntado: "Si los partidos independentistas votan los candidatos independentistas y la Mesa de Edad los acepta, quedará constituida esta Mesa con mayoría independentista. Y de eso se trata, a no ser que se configure una mayoría alternativa que solo sería posible si los Comuns pactan con el PP". ESTABILIDAD DE LA LEGISLATURA Sin ahondar en si quieren la presidencia del Parlament o si estarían dispuestos a cederla a ERC, Comín considera que la clave de la investidura en Cataluña la tiene el PSOE, tras insistir en que "la estabilidad de la legislatura española depende de los progresos que haya en la negociación en Suiza". "Si el PSOE es inteligente será el primer interesado en hacer prosperar las negociaciones de Ginebra y, por lo tanto, en facilitar la investidura del presidente Puigdemont", ha recalcado. Aunque admite que esto significaría que el PSOE debería sacrificar las aspiraciones del cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, de ser presidente de la Generalitat, cree que éste es "el candidato más del PSOE que ha tenido nunca el PSC". "Por lo tanto, él será el primer dispuesto, yo creo, a sacrificar los intereses del PSOE en aras de la estabilidad del Gobierno Sánchez", ha sostenido Comín, que también señala que se le hace difícil imaginar que las bases de ERC puedan apoyar una investidura de Illa. SOBRE ERC También ha avisado de que, en caso de que Illa sea presidente, la aritmética parlamentaria le permitiría dar pasos "en la línea de deconstruir el autogobierno", y cree que ERC serían los responsables últimos de ello. "Por ello veo muy imposible que ERC haga esta investidura, sinceramente. Y si lo hiciera, quedaría como responsable de una legislatura que acabaría siendo la de la deconstrucción del autogobierno", ha alertado. A su juicio, la investidura de Puigdemont es el mejor escenario también para ERC "porque le daría la posibilidad de estar en el Govern", tras asegurar que el expresidente catalán ya dejó la puerta abierta a hacer esta coalición con los republicanos. Además de rechazar una gran coalición entre PSC, ERC y Junts, ha reiterado que no desea una repetición electoral en Catalunya, aunque defiende que, si tuvieran que afrontar este escenario, lo mejor sería hacerlo con una lista conjunta con los republicanos.

Compartir nota: Guardar Nuevo