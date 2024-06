Ana Redondo: "De empate nada, el domingo salimos a ganar después de una remontada como la de Alcaraz esta tarde"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que en las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio, el Partido Socialista "no sale a empatar", como afirma el PP, "sino a ganar el partido, sobre todo después de la remontada de esta semana", que ha sido como la del tenista Carlos Alcaraz en el Roland Garros, y que va a permitir a los socialistas obtener un "grandísimo resultado" en la cita electoral. Con estas palabras se ha referido Redondo a la campaña socialista, de la que se ha mostrado "muy orgullosa", durante su intervención en el acto de cierre de campaña celebrado en Valladolid, donde ha estado acompañada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la candidata socialista Iratxe García. Allí, la socialista ha defendido que el PSOE ha hecho una "excelente" campaña porque empezó "perdiendo por diez puntos y ahora resulta que se han organizando rosarios y misas para empatar". No obstante, la titular de la cartera de Igualdad ha enfatizado en que los socialistas "son muchos más y eso tiene que animar". Por esta razón, Redondo ha llamado a votar al PSOE "con la zurda" para situarse en el "lado bueno de la historia". Al hilo de estas palabras, ha recordado que han pasado 80 años del desembarco de Normandía y de que se "iniciara el fin del fascismo y la construcción de una Unión Europea sustentada en los valores de la paz y la justicia". En este punto, Ana Redondo ha puesto en valor que la justicia social, entendida como la democracia y el avance en derechos e igualdad, es el "antídoto" contra la guerra, pero ha advertido de que en estos momentos Europa vuelve a tener "al enemigo a las puertas, y es el mismo que entonces", porque la "ultraderecha ha abducido a la derecha y hay un único bloque que es peligroso". De hecho, Redondo ha afirmado que quienes "más tienen que perder" en estas elecciones son las mujeres, ya que se juegan "el avance en derechos", razón por la que ha llamado a votar "con el corazón y la zurda" porque sus derechos y libertades han "costado mucho de conseguir a lo largo de la historia y no pueden estar ahora en tela de juicio". "PELIGRO" Para la ministra de Igualdad, esto constituye un "peligro para la vida de las personas, para la paz en Europa y la justicia social", motivo por el que ha resaltado el trabajo realizado por el PSOE en defensa de la paz en la Franja de Gaza y Ucrania y el reconocimiento del Palestina como Estado. "El Partido Socialista Obrero Español ha defendido estas causas con toda la fuerza, dignidad, ética y moral que le respalda", ha apostillado. Ahora bien, Redondo ha criticado que la derecha no les haya seguido y haya "titubeado" con estas cuestiones, por lo que ha lamentado que la paz vuelva a ser una "cuestión que está en juego en Europa". Frente a esta defensa "pacífica y absolutamente justa" de los derechos de las personas en los conflictos armados y de los españoles con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la actualización de las pensiones, la ministra de Igualdad ha contrapuesto la posición de los partidos de "la derecha y extrema derecha, que tienen mucha rabia, odio y fango". Por todas estas razones, la titular de la cartera de Igualdad ha explicado que los ciudadanos "no se van a equivocar" en estos comicios europeos y van a votar al PSOE para "frenar a la ultraderecha", tal y como hicieron en julio de 2023. "Este domingo, 9 de junio, estoy segura de que el voto va a ser para el Partido Socialista porque ya hemos visto lo que hace la ultraderecha con la derecha donde gobierna, como en Castilla y León, donde recortan derechos siempre que pueden", ha considerado Redondo, para después lamentar la "censura que existe allí donde gobierna la derecha con la extrema derecha".

