Azcón carga contra Sánchez: "Está abrazado a la corrupción desde que se levanta hasta que se acuesta"

El presidente del PP en Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha cargado este domingo, 2 de junio, contra el líder del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmando que "está abrazado a la corrupción desde que se levanta hasta que se acuesta". Azcón ha intervenido en el acto central de la campaña del PP en Zaragoza, en el que también han participado el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; el candidato 'popular' al Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma. El dirigente del PP-Aragón ha recordado que se han cumplido seis años desde que Sánchez llegó a La Moncloa "con mentiras, manipulación y afirmaciones sobre la corrupción que han resultado falsas". Ha lanzado un mensaje a Sánchez, dejando claro que los aragoneses "no nos vamos a dejar humillar y vamos a seguir yendo con la cabeza alta", ante una ley de amnistía que ataca la democracia y la Constitución, además de ser una "humillación y otra mentira" del presidente del Gobierno central. Sánchez "desprecia a Aragón", ha observado Azcón, y no da la cara en este territorio "de gente noble, valores y principios, en el que vamos de frente", por el contrario, Alberto Núñez Feijóo, cuando visita esta comunidad autónoma "se siente en casa". PSOE Y CORRUPCIÓN Además, el presidente del PP-Aragón ha confiado en que la justicia demostrará que "las mordidas que se llevaban los máximos dirigentes socialistas en lo peor de la pandemia, cuando se dedicaron a robar con las mascarillas" han servido para "comprarse pisos en Benidorm". "Con el PSOE no creo en las casualidades", ha dicho Azcón, porque las dos comunidades autónomas que compraron mascarillas a la trama vinculada al 'caso Koldo' --Baleares y Canarias-- "han sido las únicas recompensadas por Sánchez, una con un ministro --Ángel Víctor Torres-- y otra con la Presidencia del Congreso --Francina Armengol--". Con respecto a la mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, Azcón ha tildado de "absolutamente miserable" que traten de convencer a los españoles de que "una señora sin titulación montó un máster y consiguió que los dirigentes del IBEX lo financiaran con miles y miles de euros". "Vienen a llevarse la pasta cruda --los socialistas-- y eso es delito, corrupción y tráfico de influencias", ha expresado Jorge Azcón, para añadir que el "silencio ensordecedor" de Sánchez es "la mayor prueba de que es culpable y quiere que nos callemos", pero el PP va a seguir contando a los aragoneses y a los españoles lo que es la corrupción "en el corazón del socialismo y de La Moncloa". RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Aragón, se ha congratulado Azcón, ha sido la primera comunidad autónoma en anunciar que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía porque "nos comprometimos a luchar con todas las armas contra la desigualdad y el ataque a la democracia". También se aprobará en las Cortes de Aragón, por ser la institución que representa "al pueblo aragonés", ha añadido. Ha felicitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien anunció el viernes que estudiaría recurrir ante el Tribunal Constitucional la amnistía, por considerarla "una agresión al concepto de igualdad". Así, el líder 'popular' ha pedido a los socialistas en las Cortes de Aragón que sean "aragoneses antes que socialistas" y "españoles antes que 'sanchistas'" para que defiendan a Aragón y a España votando sí en el Parlamento autonómico. "Hablamos de gente valiente o cobardes, de aragoneses o socialistas, eso es lo que está en juego el 9 de junio". GESTIÓN EN ARAGÓN Frente a la presunta corrupción que rodea al PSOE, Azcón ha celebrado la gestión del PP en Aragón: "Hemos trabajado duro, terminado proyectos y ofrecido seguridad a quienes quieren generar prosperidad en la comunidad autónoma" en sectores como la logística, la agroindustria y la automoción, pero también la tecnología, cifrando en 24.200 millones de euros la riqueza que se generará en el territorio gracias a las inversiones. Igualmente, ha elogiado la labor de sus consejeros, "que se están dejando la piel" para que Aragón sea una tierra "abierta a la inversión" y, entre otras cosas, reducir las listas de sanidad, conseguir que los profesores aragoneses no sean los peor pagados de España e impulsando vivienda. Ha asegurado sentirse "especialmente satisfecho" con el candidato del PP, que cuenta con el respaldo del cien por cien del PP-Aragón y es "competente". Ha recordado a su padre, el que fuera presidente del PP-Aragón, Manuel Giménez Larraz, asesinado por ETA en 2001, como ejemplo de político. GOBERNAR PARA TODOS Natalia Chueca ha destacado la gestión de los 'populares', una garantía de gobierno "sin sectarismos, ni enfrentamientos", porque el PP "resuelve los problemas reales de los ciudadanos", ha aducido, para añadir que "no es lo mismo gobernar que tener el poder". Ha afeado a Sánchez que antes de las elecciones del 23 de julio consideraba "imposible" la amnistía, pero "después de perder las elecciones ha cambiado de opinión, ha renunciado a los principios constitucionalistas para mentir a todos los españoles y obedecer a los independentistas que lideraron los actos de terrorismo del 1 de octubre de 2017". Chueca ha señalado que además de "no gobernar" en España, porque no puede, "tiene tiempo de montarnos incendios internacionales" con Argentina e Israel para dirigir la atención a otros asuntos "y no hablar de lo que no le interesa que se hable", como de la corrupción del 'caso Koldo' y de su familia. "No podemos permitir que la antipolítica de Sánchez se extienda por Europa y que los intereses de unos pocos políticos privilegiados estén por encima del interés general", ha manifestado Chueca, quien ha pedido salir a votar el 9 de junio "para decir alto y claro que basta de mentiras, de divisiones y de muros entre españoles". Ha contrapuesto la propuesta de los 'populares', "la misma en toda España y en Europa", que apuesta por la igualdad de los españoles ante la ley, independencia y respeto de los jueces y libertad de prensa. "Necesitamos un PP fuerte en Europa para frenar las barbaridades del PSOE y sus socios, necesitamos un futuro justo para los españoles y frenar la corrupta ley de amnistía", ha deslizado Chueca, que ha recalcado que Aragón tiene "el mejor candidato" en la Eurocámara. "RECUPERAR LA CREDIBILIDAD" Borja Giménez Larraz ha asegurado que su objetivo es ponerse al servicio de los aragoneses "para lograr las metas que nos propongamos", desde fortalecer la economía de las familias para facilitar su acceso a la vivienda, defender a los agricultores o luchar por infrestructuras clave como la travesía central del Pirineo o la reapertura del Canfranc. Acerca de la ley de amnistía, Giménez Larraz ha opinado que su aprobación sitúa a España "al borde del precipicio", puesto que es una norma que "rompe la igualdad de los españoles, es divisiva y de confrontación". Ha pedido "frenar la deriva y recuperar la credibilidad" de España para que "nos conozcan por ser motor de Europa, por la pujanza de nuestro sector tecnológico" en lugar de que por "destruir nuestra democracia", ha finalizado. "LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD" Por último, Ramón Celma, ha señalado que votar a los 'populares' el próximo 9 de junio es hacerlo en defensa de la "libertad, la justicia y la igualdad", que son los pilares básicos sobre los que se elaboró la Constitución. Ha advertido que Pedro Sánchez ha puesto en riesgo este legado constitucional con "radicalismo y utilización de las instituciones" y que "prometiendo lo imposible, terminan por socavar los pilares de la moderación".

