Sumar exige a la ministra de Vivienda "no insultar" por rechazar su "ley del pelotazo" que aplaude la CEOE

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha recomendado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "no insultar mucho" tras su rechazo a la Ley del Suelo, que supone volver a la "cultura del pelotazo" y es aplaudida por la CEOE, los promotores inmobiliarios y la banca e incluso el PP aunque en esta ocasión dejó solo a los socialistas Por su parte, la candidata a las elecciones europeas, Estrella Galán, ha exigido a su homóloga del PSOE, Teresa Ribera, que aclare si está dispuesta a pactar con la "extrema derecha" de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con los socios del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Europa Así lo ha manifestado ambos durante un mitin de la campaña al 9J en Alicante, junto al dirigente de Compromís Joan Baldoví y el integrante de la formación en la lista a las europeas, Vicent Marzà. Errejón ha arremetido contra esta normativa de la parte socialista del Ejecutivo, que básicamente dificultaba los controles medioambientales y de la sociedad civil ante los proyectos urbanísticos. Durante su intervención, ha aludido directamente a las palabras de esta mañana de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que lamentaba el rechazo de la reforma de la Ley del Suelo por parte de Sumar y ha criticado que la comparen con las medidas que tomó en su día el expresidente 'popular' José María Aznar. Una acusación que demuestra, para la ministra, una "absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento". LA IZQUIERDA ALTERNATIVA GOBERNÓ EN MADRID, VALENCIA Y BARCELONA El portavoz de Sumar ha lanzado que Rodríguez ha realizado estas declaraciones, quizás decepcionada porque quería sacar "esta ley del pelotazo" con el PP y éstos les ha fallado, y ha replicado que el espacio alternativo al PSOE ha gobernando Cádiz, A Coruña, Compostela, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Castelló, Elche, Alicante y otras localidades. "Nosotros le recomendaríamos no insultar mucho pero por nuestra parte aquí va una reflexión. Lo que nosotros sí sabemos es que cuando las políticas urbanísticas que quieres sacar adelante te las aplauden el PP, la patronal, Garamendi (el presidente de la CEOE) y te las aplauden los bancos y las promotoras, los que están equivocados no son ellos sino quien habla de regeneración democrática y luego le quiere seguir entregando el poder social y el poder económico a los del pelotazo, a los fondos inmobiliarios, a los fondos buitres y a los bancos", ha apostillado. Así, Errejón ha advertido de que Sumar está en el Gobierno para hacer todo lo contrario y ha recriminado al PSOE que "no se puede ser verde en campaña y gris como el asfalto en las leyes de urbanismo". "Si te quieres llamar verde en campaña hay que hacer políticas verdes", ha apostillado. Luego, ha insistido en que para la ley del suelo del "pelotazo de Aznar" no se va a contar con ellos ni tampoco para "la criminalización de las prostitutas", en alusión a la proposición del PSOE contra el proxenetismo y rechazada por la mayoría del Congreso. "Para eso está a Sumar en el Gobierno. Con nosotros no se cuenta para los pelotazos, con nosotros se cuenta para reconocer a Palestina, para ampliar los derechos de los parados o para avanzar una ley que revierta las privatizaciones en la sanidad", ha enfatizado Errejón. ¿RIBERA SE ABRE A PACTAR CON LA ULTRADERECHA? Por su parte, la candidata de Sumar ha recordado que ayer ya exigió explicaciones a Ribera sobre el proyecto del Ley del Suelo y ahora también demanda aclaraciones sobre si se abre a pactar con la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Con ello hacía referencia a la entrevista que concedió la candidata socialista al grupo Vocento, publicada el pasado domingo, en la que, preguntada por si sería posible alcanzar pactos con los Conservadores y Reformistas (ECR), afirmó que "depende de la aritmética" que salga de las urnas y si las propuestas "que hacen son con arreglo a los valores de más Europa, respeto a la democracia y a las reglas de juego", lo que supondría "una reincorporación a la normalidad europea". "Señora Ribera es muy grave lo que nos está anunciando. Confírmenos si va a estar dispuesta a pactar con la extrema derecha porque los ciudadanos españoles necesitamos saber a quién se va a votar", ha insistido para criticar que el PSOE ya se ha unido al PP para respaldar el "vergonzoso pacto migratorio" que convierte a España en los "carceleros" de las personas migrantes. LLAMAR A CONSULTAS A LA EMBAJADORA DE ISRAEL También ha lanzado críticas al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al asegurar que Sumar no son "amigos de genocidas", en referencia a Israel, y demandar que llame a consultas a la embajadora española en ese país, como ha hecho en el caso de Argentina, por las "palabras ofensivas" vertidas contra Díaz, a la que el Gobierno hebreo tildó de "antisemita".