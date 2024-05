Feijóo pide aglutinar el voto en el PP para "pasar página del sanchismo" y "dejar atrás la decadencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes apoyar al Partido Popular en las elecciones del 9 de junio para "pasar página a esta época del sanchismo", "dejar atrás la decadencia" e iniciar una "nueva época" en España, tras cinco años "padeciendo la agonía de quien es capaz de vender cualquier cosa y dejar vendidos a los españoles". "Si dispersamos no tendremos fuerza, si concentramos somos imbatibles. Por eso, movilizándonos y concentrando el voto, el 9 de junio vamos a dar una respuesta", ha proclamado Feijóo en un acto electoral en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la candidata al Parlamento europeo por esta comunidad, Maravillas Abadía, que ocupa el puesto 22 en la lista. Feijóo ha llamado acudir a las urnas el 9 de junio para "dar respuesta a la mala política y al mal Gobierno" de Pedro Sánchez. "España ha tenido buenos, malos, regulares presidentes del Gobierno, pero como éste ninguno, ninguno. Ni Zapatero", ha aseverado, para añadir que "no es normal lo que está ocurriendo en España". Por eso, ante centenares de simpatizantes y afiliados del PP que le han interrumpido coreando 'Oa, oa oa, Feijóo a la Moncloa', el jefe de la oposición ha afirmado que "es el momento de recuperar la credibilidad y la utilidad de las instituciones del Estado", así como "la reputación internacional de España". "Es el momento de comenzar a dejar atrás la decadencia, la desunión, la tensión, el exabrupto, el insulto y la descalificación desde el Gobierno. Es el momento de mirar hacia el futuro, de pasar página a esta época del sanchismo e iniciar una nueva época en nuestro país", ha manifestado, para afirmar que Sánchez "es capaz de vender cualquier cosa y dejar vendido a los españoles". Además, ha subrayado que España tiene un presidente que "dice que es un líder que va a traer la paz mundial y no es capaz de poner paz en su Gobierno. "Esta semana han roto la disciplina de Gobierno seis o siete veces", ha exclamado con ironía, para añadir que así "cómo le van a hacer caso fuera" del país. "MENUDA VERGÜENZA" CON "LOS PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN" Tras asegurar que en España tienen el "Gobierno más retrógado de los últimos 45 años", Feijóo ha criticado que a Sánchez, cuando hay una noticia que "no le gusta", diga que es un "tabloide digital" y ha preguntado si cuando la publican medios como Le Figaro, Le Monde, o Il Corriere de la Sera también son tabloides digitales. "Menuda vergüenza hemos pasado estas últimas semanas viendo los problemas de corrupción que acechan al presidente del Gobierno en todos los periódicos de Europa. Entiendo yo que no serán tabloides digitales. ¿O es que un tabloide digital es aquel que osa trasladar un hecho y es un buen periódico aquel que lo oculta?", ha preguntado, para denunciar que se dediquen a dar "lecciones de democracia" y "cercenar los derechos y libertades". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))