Bolaños avisa que las elecciones europeas son "las más importantes de la historia" porque España "se juega mucho"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que las próximas elecciones europeas del 9 de junio son "las más importantes de la historia" porque España "se juega mucho", entre otras cuestiones, una Europa "justa, solidaria y comprometida que, cuando hay dificultades, apuesta por la justicia social", para lo que es necesario en Europa una influencia "fuerte" del PSOE y del Gobierno de España. En esta línea, en un acto de campaña celebrado en Benidorm (Alicante) este viernes, Bolaños ha advertido de que se encuentran "en juego" los "valores europeos de la fraternidad, la solidaridad, la justicia y la libertad" porque, según ha argumentado, la derecha "ya no disimula y dice abiertamente que puedan pactar con la ultraderecha", según recoge el partido en un comunicado. Frente a ello, ha reivindicado una Europa "verde, justa, fraternal y que dé calidad de vida a sus ciudadanos y que se parezca a España", para lo que ha llamado a acudir a las urnas "con la cabeza alta y el corazón a la izquierda", para "defender todo esto". Al margen de ello, ha defendido que ahora España está "en la mesa donde se manda y se habla de fondos europeos, no como cuando gobernaba el PP, que se sentaba en la mesa de los niños". Por su parte, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido el voto para el PSOE con el propósito de que el 9J "no ganen quienes no se merecen gobernar", al tiempo que ha señalado que Europa "siempre gana cuando aplicamos políticas socialdemócratas". En este sentido, ha cargado contra la derecha y la ultraderecha, a las que ha acusado de querer en Europa "lo que ya tienen en Argentina" y ha reclamado que el próximo 9 de junio "no puede ganar la antipolítica que ya están practicando en la Comunitat Valenciana". Frente a ello, ha defendido que la militancia socialista "siempre elige el lado correcto de la historia, el de la convivencia", por lo que ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas: "Cuando los socialistas damos la cara y salimos sin bajar la cara, ganamos". Asimismo, la líder de los socialistas valencianos ha asegurado que quienes "censuran" la cultura "no nos representan, ni tampoco quienes recortan la educación y sacan las tijeras en cuanto tienen oportunidad". "Nosotros, los socialistas, estamos con los profesores, con los sanitarios y con los estudiantes que claman por la paz. Queremos una Europa en la que cada vez tenga más influencia el Gobierno de España y el PSOE", ha insistido. "SI HAY MÁS DERECHA, VENDRÁN MÁS RECORTES" Mientras, la candidata socialista a las elecciones europeas y exministra Leire Pajín ha puesto en valor la importancia de los comicios del 9 y ha avisado de que se trata de una cita electoral "de las más relevantes y fundamentales que hemos tenido desde que tenemos derecho a voto" por "la gran amenaza que tenemos por delante". "Si en estas elecciones hay mayoría de izquierdas, habrá más derechos y más justicia. En cambio, si hay más derecha, vendrán más recortes y menos derechos", ha augurado. En cualquier caso, ha recalcado que en Bruselas se toman medidas "que nos afectan en nuestro día a día" y que tienen "grandes repercusiones en nuestra tierra", y ha animado a "poner pie pared el próximo 9J sobre quienes quieren quitarnos derechos y destrozar los cimientos de nuestra convivencia". "Europa necesita más votos socialistas, más política socialista y más gobiernos socialistas", ha enfatizado. Finalmente, la secretaria general del PSPV-PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, ha denunciado que en "menos de un año" con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la Comunitat Valenciana "ya ha sido noticia por recortes en derechos sociales o por la huelga de educación". "Solo quedan tres años para devolver la dignidad que jamás debió de perder", ha agregado.