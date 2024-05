Sánchez ratifica su voluntad de reconocer a Palestina: "Estamos en el lado correcto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este viernes su voluntad de reconocer a Palestina como Estado el 28 de mayo en el Consejo de Ministros: "Estamos en el lado correcto de la Historia". "Ser presidente de un gobierno que toma esa decisión, que abre este camino en Europa, que es reconocido como tal en buena parte del mundo como un país solidario y comprometido con estos grandes debates, me hace pensar que estamos en el lado correcto de la Historia", ha sostenido en la sesión de clausura de la 39 Reunió del Cercle d'Economia. Sánchez ha añadido que tomarán la decisión de reconocer el Estado de Palestina "en coherencia" con la política exterior del Gobierno de defender la paz en este territorio y también en Ucrania. Ha defendido que debe preservarse un orden internacional "basado en reglas donde no se deshumanice, donde no se convierta en cotidiano el sufrimiento, los desplazamientos y la muerte indiscriminada de personas". "DESHUMANIZACIÓN" DEL DEBATE PÚBLICO "Lo que más me preocupa es la deshumanización del debate público y en cómo ya damos por hecho que puedan morir personas indiscriminadamente que son niños y niñas que representan el futuro que tenemos todos que preservar", ha subrayado. Es más, vaticina que, cuando acabe la guerra y los ciudadanos sean conscientes de lo que ha sucedido en Gaza, se darán cuenta de que han sido testigos "de uno de los momentos más oscuros del siglo XXI". "Y yo quiero que los españoles, cuando pase eso, tengan el orgullo de ver que su gobierno y país defendió y estuvo del lado correcto de la Historia, en Ucrania y en Palestina", ha concluido.