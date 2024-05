Nafti: "Si ganamos al Levante estaremos salvados, es la creencia"

Alcorcón (Madrid), 24 may (EFE).- Mehdi Nafti, entrenador franco-tunecino del Alcorcón, está seguro de que un resultado positivo como visitante frente al Levante, pese a que no dependen de sí mismos, les daría la permanencia, y aseguró que el duelo ante el conjunto valenciano es "a cara o cruz, no hay más".

El Alcorcón afronta su visita al Levante en una delicada situación. Está en descenso con 42 puntos, a tres de la salvación que marcan Mirandés y Huesca, por lo que todo lo que no sea ganar le condenará al descenso mientras que una victoria reforzaría sus opciones de salvación.

"El equipo está y ha trabajado de la misma forma que contra el Valladolid la pasada jornada. Si ganaremos en Valencia estaremos salvados. Es nuestro mensaje, no por populismo, pero sí por la creencia de la plantilla. Estamos bien pero son momentos complicados. Hay que saber gestionar estos momentos pero entra en la nómina", dijo Nafti, en conferencia de prensa.

El Alcorcón no estará solo en su desplazamiento al Ciutat de Valencia ya que un buen número de seguidores alfareros se desplazará al encuentro con el viaje organizado por el club.

"La gente cree igual que nosotros. No nos quiere dejar sufrir solos. Es humano bajar los brazos si no lo vives desde dentro pero nosotros nos debemos a la gente", señaló el técnico alfarero, que calificó al Levante de "equipo atrevido".

"Acumula mucha gente por dentro, tiene variedad arriba y crea ocasiones, aunque también se les hace ocasiones en transiciones", apuntó.

Para Nafti las posibilidades de triunfo ante el Levante pasan por ser fuertes en defensa y acertar alguna de las ocasiones que puedan tener.

"Lo que nos ha mantenido vivos es la fortaleza defensiva. Dependemos de nuestro orden, de nuestro bloque y de que los puntas y extremos estén acertados y tengan el día. A ida y vuelta, para mi, tenemos mucho que perder. Ahora jugamos a cara o cruz", concluyó. EFE

