Lobato reivindica a Zapatero como un "ejemplo y orgullo para todos los socialistas"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha definido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "tan retrógrada como Meloni" y tan "peligrosa como Trump" y le ha advertido de que los socialistas no le van "a pasar ni una más". "Sus barbaridades merecen pasos con seriedad y que tenga claro que cuando diga cosas tipificadas como injurias o calumnias en el Código Penal no nos va a tener en frente sólo para rebatirle, sino que el PSOE no le va a pasar una más. Ya está bien de insultarnos, de acosarnos y de mentir", ha lanzado Lobato recordando la intervención de ayer de Ayuso en la Asamblea. Ha sido en el primer mítin de campaña de los socialistas madrileños en el camino a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, que ha tenido lugar en el Centro Cultural San Francisco La Presa, en el madrileño distrito de Carabanchel. Este mensaje de que responderán con demandas ya lo expuso en la Cámara regional después de que la mandataria autonómica espetara en el hemiciclo en respuesta a una pregunta de Más Madrid que pretenden que las democracias "hagan con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una Comunidad Autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", afirmaba. "INCORPORARSE A LA CONVENCIÓN ULTRA" Lobato ha asegurado que Ayuso quería con esta intervención "incorporarse a la convención ultra" del fin de semana, el acto 'Viva 24' celebrado por Vox en el que intervinieron entre otros --ya sea físicamente o en vídeo-- líderes como el presidente de Argentina, Javier Milei, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En los socios de Vox ha centrado el líder de los socialistas madrileños parte de su mensaje, afirmando que los "ultras" están poniendo "en riesgo" el proyecto europeo que se ha cimentado, según ha narrado Lobato, en la búsqueda de consensos entre la derecha y la socialdemocracia. "Un modelo de 70 años de acuerdo", ha remarcado Juan Lobato. REIVINDICA EL PAPEL DE LA MIGRACIÓN Asimismo, también ha cargado contra Vox por su enfoque de la migración y ha recordado lo que "ha significado para España". Ha recordado cómo muchos españoles migraron al exterior y apoyaron durante el franquismo a sus familias enviándoles dinero. Ha recomendado a los militantes que cuando escuchen que quienes "ponen en duda la justicia social" critiquen que "como hay tantos inmigrantes a sus hijos no les ha tocado una beca o tienen que esperar mucho para una operación", respondan que el problema es "que faltan becas en la Comunidad de Madrid y la Sanidad no va bien". Por último, ha pedido a la militancia que se vuelque en la campaña electoral y que movilicen a su familia y vecinos. Ha puesto como ejemplo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien "campaña tras campaña demuestra su ilusión y ambición por ayudar". "Es un ejemplo, un orgullo para todos los socialistas", ha concluido Lobato un día después de las críticas a Zapatero por parte del expresidente Felipe González. En el mítin, además de Lobato, han intervenido también la diputada en el Congreso y secretaria general del PSOE Madrid Ciudad Mercedes González y los tres miembros del PSOE-M en la candidatura a Bruselas Hana Jalloul (4), José Cepeda (20) y Vicente Montávez (25). LOS CANDIDATOS Lobato ha cerrado las intervenciones que han arrancado con la también ex directora de la Guardia Civil Mercedes González, quien ha trasladado su "calor y aliento" a Zapatero tras el "envite" de Felipe González, también del PSOE, en "prime time". González ha celebrado que ya no hay "más elecciones hasta 2027" y ha pedido a la militancia un "último empujón" en busca de "movilizar y convencer para vencer en las elecciones europeas" invocando la energía con la que se llenó Ferraz "en la reflexión del presidente". "Junto al 23J, esta es de las elecciones que más razonas y pasiones tenemos para hacer campaña", ha planteado González, quien ha reivindicado a Teresa Ribera como candidata, la importancia de la UE en la vida diaria y la pareja de "la ultraderecha y la derecha, de los señores de negro". Ya en el turno de los candidatos, Montálvez ha insistido en que hay dos opciones en estos comicios: "La Europa de Borrell, Calviño y Ribera o la de Meloni, Le Pen o Abascal". A la derecha le ha acusado de solo "hablar del pasado" con ETA y el 'procès' y que buscan "anclar al país" atrás. Cepeda ha asegurado que conforme se van viendo encuestas la "derecha recalcitrante se va viniendo abajo". Ha advertido de cómo se va viendo en Europa cómo algunos "intentan volver a tener tics" dictatoriales y ha arengado a los congregados pidiéndoles que "frente a sus brazos en alto, puños en alto con rosas para pararlos donde más les duele, en las urnas". Jalloul ha apostado por reivindicar la justicia social como uno de lo signos de los socialdemócratas en Bruselas y ha enumerado los 'no' del grupo en el que se integra Vox en aspectos sociales, medioambientales o económicos. Ha advertido que esto será lo que llegue a las instituciones si no se sale a votar. A continuación, ha reivindicado también la apuesta de España por el reconocimiento del Estado Palestino y el "liderazgo del presidente del Gobierno". Tras la pegada de carteles de anoche en la plaza del Dos de Mayo y este primer mítin los socialistas madrileños dan el pistoletazo de salida a la carrera europea. Prevén una campaña intensa en la que contarán con la presencia de varios ministros a lo largo de estos 15 días.