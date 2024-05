El ministro luso de Infraestructuras confirma a Rueda que mantiene la "prioridad" del AVE Vigo-Oporto y reafirma plazos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha desplazado este jueves a Lisboa, donde ha mantenido un encuentro institucional con el ministro de Infraestructuras de Portugal, Miguel Pinto Luz, en el que pudo ratificar con el Gobierno portugués la "prioridad" de la conexión de alta velocidad Lisboa-Porto-Vigo para el país luso. "Estoy muy tranquilo y muy satisfecho porque el Gobierno de Portugal nos confirmó que mantiene esta intención e incluso unos plazos muy concretos", ha destacado Rueda, quien participó en el encuentro con Pinto y otras autoridades lusas acompañado de los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, y de la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Al término del encuentro también ha comparecido ante los medios el ministro de Infraestruturas luso, quien ha destacado la relevancia de la conexión del alta velocidad ferroviaria de Lisboa con Madrid, pero también que no se dejará de lado el enlace con Vigo, clave para el Norte. De acuerdo con el plan aprobado por el Gobierno de Portugal, ha situado en 2034 el AVE Lisboa-Madrid. De la conexión de Oporto no ha concretado plazos nuevos más allá de los transmitidos por el Ejecutivo luso en semanas anteriores y que la sitúan en el horizonte de 2032. En todo caso, Rueda ha manifestado su alegría por mantener este encuentro y por la prontitud con la que se ha producido, que para él es una demostración del gran momento de "diálogo" que mantiene Galicia y Portugal. Un diálogo cuya relevancia ha subrayado el mandatario gallego por todo lo que une a los dos pueblos. No en vano, ha recordado todos los beneficios que tiene para los dos territorios la conexión de Galicia con la región norte de Portugal, precisamente "después de conseguir esta misma semana el tren de alta velocidad que conecta las principales ciudades gallegas desde Madrid". EXIGENCIA AL GOBIERNO CENTRAL "Satisfecho" tras ratificar que el "compromiso" luso se mantiene, el presidente gallego ha aprovechado para demandar al Gobierno central que "cumpla" con su parte, en lo que respecta a los fondos europeos, para poder compatibilizar los avances a ambos lados de la frontera. "Lo que toca ahora es decir que todos los trámites deben acelerarse. Cada mes que pase es imprescindible", ha subrayado Rueda, quien ha afirmado que su Gobierno respeta la apuesta por la conexión Lisboa-Madrid, siempre que no suponga un retraso para la alta velocidad con el norte. El ministro, por su parte, ha subrayado la importancia de que ambos Gobiernos --el luso y el español-- estén en "sintonía" para que haya avances. Por último, Alfonso Rueda ha agradecido al ministro de Infraestructuras de Portugal el encuentro y la vía de diálogo activada. "Hablamos de otros temas de interés y se quedó abierto un canal de comunicación muy importante respecto a infraestructuras de la Xunta que se desplazan hasta la frontera portuguesa", ha concluido.