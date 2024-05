EH Bildu se reivindica como "la voz antifascista" vasca y defiende una UE "sin reaccionarios ni involucionismo"

El cabeza de lista de EH Bildu a las elecciones europeas, Fernando Barrena, ha reivindicado que su formación será "la voz antifascista" vasca en Europa y ha defendido una UE "en libertad, sin reaccionarios ni involucionismo". Por su parte, Arnaldo Otegi ha llamado a votar porque se va a asistir "al nacimiento del Parlamento Europeo más reaccionario de la historia de Europa". La coalición independentista ha dado inicio a la campaña para las elecciones europeas con un acto político que ha tenido lugar esta tarde en el Arenal de Bilbao, y en el que han intervenido el coordinador general, Arnaldo Otegi; el cabeza de lista para las elecciones europeas, Pernando Barrena; y la senadora, Idurre Bideguren. Han estado acompañados en el acto delegaciones de ERC y BNG. En su intervención, Barrena ha destacado que afrontan estos comicios desde su "identidad como pueblo, una nación, Euskal Herria, siete territorios". "Aspiramos a representar a este país en las instituciones europeas. Cuando la ultraderecha puede ser la segunda fuerza del Parlamento Europeo y condicionar enormemente y para mal las políticas europeas, EH Bildu se declara abiertamente como una fuerza política antifascista", ha manifestado. Tras subrayar que aquellos fundadores del proyecto europeo eran "gentes de izquierda antifascistas", ha apuntado que, "para ser demócrata, hay que ser antifascista, y la ultraderecha es el gran enemigo de los pueblos europeos, de sus clases populares y del proyecto europeo en su conjunto". En este punto, ha defendido una "Europa de los pueblos" y una Europa "en libertad, sin reaccionarios ni tendencias involucionistas". "No nos podemos consolar diciendo que aquí son poquitos, que no tienen apoyos, aunque por otra parte sea verdad. Con que la ultraderecha esté en gobiernos de países europeos, como ahora en Italia o en Hungría, es suficiente para condicionar la agenda europea y todas las legislaciones", ha advertido. En esta línea, ha aseverado que no se puede aceptar que la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, diga que esté dispuesta a acordar con una parte de la ultraderecha. "No hay ultraderecha buena o mala, según sea pro-Ucrania o no, proteccionista o neoliberal. Todos ellos vienen a acabar con nuestras libertades y con nuestros derechos", ha destacado, para instar a hacer frente a la ultraderecha "frente a cualquier lugar de Europa". Por otro lado, ha manifestado que, "para esta gente de derechas, de orden militarista, el gasto no imprescindible es el gasto social, el gasto que se hace en sanidad, en educación, todo lo referente a la inversión pública en transición ecosocial". "Eso no lo podemos consentir de ninguna de las maneras", ha subrayado. Pernando Barrena ha dicho que "la voz de EH Bildu en Europa será una voz de país, una voz antifascista, antimilitarista y defensora de la paz, que cree en una Europa soberana y autónoma de otros intereses que no son los nuestros, como el liderazgo mundial de la OTAN y de los EEUU". SUPEDITACIÓN A OTRAS POTENCIAS Por su parte, Arnaldo Otegi ha llamado a votar porque se va a asistir "al nacimiento del Parlamento Europeo más reaccionario de la historia de Europa", y ha lamentado que Europa tiene cada vez "menor peso específico en términos de política internacional, supeditada a los intereses de otras potencias". Para el dirigente abertzale, EH Bildu representa un voto de "carácter nacional del conjunto de los territorios del país", y va junto a gallegos y a catalanes a Europa a decir que estas naciones "deben de ser respetadas y que España debe reconocer definitivamente no sólo al Estado palestino, sino al derecho que tenemos otros tracciones en este Estado". También ha señalado que van a ir a Europa a "combatir las políticas austericidas, a defender los derechos de la gente, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores y a oponerse a la violencia". "Y el cuarto valor añadido: vamos a Europa a parar a los fascistas", ha agregado. Según ha explicado, "en la política se le compran los marcos a la extrema derecha, y a la extrema derecha no se le combate comprándole los marcos, se le combate en términos ideológicos y políticos". Los valores neoliberales y de la extrema derecha, ha puntualizado, son "insolidarios, no reconocen la autodeterminación de los pueblos, son militaristas y no abrazan la paz ni los derechos humanos".