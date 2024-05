Saiz critica al PP por "no ejercer una oposición responsable" al no apoyar la ley de suelo

Santander, 23 may (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado este jueves que al PP por "no ejercer una oposición responsable" y no haber apoyado la aprobación de la ley del suelo.

Saiz, a preguntas de los periodistas en Santander sobre la retirada de la ley del suelo en el Congreso, ha explicado que esta norma no puede estar sometida a avatares electorales, pero ha asegurado que reformas legislativas de este calado "tendrán que tener su oportunidad", para lo que espera el apoyo de la Cámara.

La titular de Inclusión ha opinado, además, que el PP "no está a la altura" en una política de Estado como es el acceso a la vivienda y la promoción de suelo público, que es una demanda de las comunidades autónomas y de los municipios, y una prioridad del Gobierno de España.

"Es lamentable que una vez más el PP no ejerza una oposición responsable", ha abundado Saiz, quien, al ser cuestionada sobre la falta de apoyo a la ley de Sumar, socio en el Gobierno de España, ha defendido que en el Ejecutivo de coalición se practica el diálogo para enriquecer las propuestas normativas, pero a vuelto a las críticas al PP, al que ha insistido en recriminar su falta de apoyo. EFE

