Brais González: "Hace tres meses no contábamos con estar en esta situación"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 23 may (EFE).- El lateral izquierdo del Frigoríficos del Morrazo Brais González reconoció que “hace tres meses” no contaban con llegar a la última jornada de la liga Asobal con opciones de evitar el playdown de descenso.

“Tenemos que seguir en esta línea de juego y explotar el factor O Gatañal. Lo primero es ganar nuestro partido, luego ya veremos qué hacen nuestros rivales. Hace tres meses no contábamos con estar en esta situación”, manifestó.

Con 22 puntos en la clasificación y con el “goal-average” perdido con Cuenca y Puente Genil, el equipo dirigido por Nacho Moyano necesita derrotar al Atlético Valladolid y que uno de sus dos rivales en la pelea por eludir ese puesto de promoción no puntúe –los conquenses reciben al Bidasoa y los andaluces visitan al Sinfín.

“Tenemos que jugar con valentía. Creo que el pabellón estará a reventar porque ya está todo vendido, así que jugaremos con un jugador más. Queremos ganar por nosotros, pero también por ellos”, afirmó.

Para Brais González, uno de los referentes ofensivos del Frigoríficos, las opciones de victoria ante el Valladolid pasarán por mostrar “una intensidad muy alta” a nivel defensivo y “minimizar al máximo” las pérdidas de balón en el ataque posicional. EFE

1010153

dmg/msl/jpd