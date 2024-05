PP y Compromís acuerdan exigir al Gobierno un fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica

El pleno de Les Corts votará este jueves la propuesta del PP para exigir al Gobierno la implantación de un fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica. Compromís votará a favor al haber llegado a una enmienda transaccional, mientras el PSPV estudia si se abstendrá o la rechazará. Tanto PSPV como Compromís habían presentado enmiendas a esta proposición no de ley (PNL). Mientras el PP ha descartado aceptar la de los socialistas, ha incorporado la petición de Compromís de reconocer la deuda histórica acumulada por la infrafinanciación. En cuanto a la otra petición de Compromís --eliminar de la PNL la necesidad de que haya consenso entre todas las autonomías--, ambos grupos han acordado una nueva redacción. En concreto, la enmienda transaccionada pide habilitar de inmediato un fondo de nivelación transitorio cifrado en una media de 1.782 millones de euros anuales hasta 2027, así como que se acometa urgentemente la reforma de la financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Mientras tanto, el PSPV instaba en su enmienda a "continuar trabajando para alcanzar los consensos necesarios" en el Congreso para reformar la financiación y garantizar que el nuevo sistema evite "carreras irresponsables de desarme fiscal" o "prácticas de 'dumping' para detraer recursos a otras comunidades". En el debate, el socialista Toni Gaspar ha rechazado la "PNL trampa" del PP, al considerar que quiere confrontar con el Gobierno, mientras "no sabemos lo que opina" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la financiación. "Dejemos el politiqueo", ha dicho tras recordar que en Les Corts se alcanzó un acuerdo mayoritario para pedir la reforma del sistema. Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha defendido la necesidad de exigir el reconocimiento de la deuda histórica, algo que ha ligado con la intención del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "no perdonar ni un euro de los valencianos". Por su parte, la diputada 'popular' Mª Carmen Contelles ha subrayado la "necesidad imperiosa" de establecer un fondo de nivelación, ha rechazado que haya "lío" en el PP sobre la financiación y ha lamentado la posición del PSPV cuando "es momento de valentía y consenso". Y desde Vox, la diputada Mª Teresa Ramírez ha reivindicado que "no debemos ni podemos permitir que este sistema no se cambie" cuando "es responsabilidad de todos los grupos" parlamentarios a nivel estatal y autonómico. EL PSPV DENUNCIA UNA UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LES CORTS Al inicio del debate, la diputada del PP que ha defendido la PNL no se encontraba en el hemiciclo, por lo que desde la oposición han exigido que la iniciativa decayera como establece el reglamento de Les Corts. Unos minutos después, la 'popular' ha entrado y ha explicado que se había ausentado por necesidades fisiológicas, tras lo que se ha iniciado el debate. Ante esta situación, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha denunciado "un grave ejemplo de utilización partidista de la cámara autonómica en favor del PP", ya que en ese momento ocupaba la presidencia del pleno el 'popular' Alfredo Castelló, y ha anunciado que su grupo elevará una queja a la Mesa de Les Corts.