“La Moncloa está investigada por corrupción”: Feijóo apunta a Begoña Gómez y Sánchez le reta en las urnas el 9 de junio

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en sesión de control. (EFE/Mariscal)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere hacer de la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, una causa contra el propio Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. “La Moncloa está investigada por corrupción”, ha sostenido el presidente popular en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. “Como le dije cuando se destapó la trama Koldo; usted lo sabía y lo tapo. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que firmó esa carta a la ciudadanía, ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles”, ha señalado Feijóo.

El juez Juan Carlos Peinado otorgó a Begoña Gómez la condición procesal de investigada tras acordar la apertura de diligencias previas el pasado 16 de abril, una información que trascendió este martes al levantarse el secreto de sumario. Todo apunta a que el magistrado seguirá con la causa a pesar de la oposición de la Fiscalía y la ausencia de delito, según el informe de la Guardia Civil. Cabe recordar además que la causa se abrió a raíz de una denuncia basada en informaciones periodísticas, algunas de ellas falsas.

Te puede interesar: El juez estrecha el cerco sobre Gómez pese a la oposición de la Fiscalía y la ausencia de delito según la UCO

Feijóo le ha vuelto a exigir una explicación por esta investigación por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. “Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa”, subraya. Asimismo, el líder de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno que no use más “excusas” y que “no utilice al pueblo argentino y la noble causa del pueblo palestino para no dar ninguna explicación a los ciudadanos del caso de presunta corrupción que le rodea”.

(Noticia en ampliación...)