Adrián Barbón, "disgustado" y "muy defraudado" por las declaraciones de Yolanda Díaz en Avilés

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado este miércoles su enfado por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien estuvo en Avilés con los trabajadores afectados por el cierre de la planta de Sekurit por parte de Saint Gobain. Díaz dijo que ella no tenía competencias, pero solicitó una mayor implicación al Principado. En unas declaraciones horas después, Barbón ha reconocido que está "disgustado" y "muy defraudado" por la forma de actuar que ha tenido Yolanda Díaz. "Venir a Asturias a poner en duda el apoyo del Gobierno asturiano a los trabajadores es absolutamente inaceptable", ha dicho Barbón, quien ha añadido que Yolanda Díaz "no tiene ni idea" de lo que viene trabajando el Principado en este asunto. "Lo primero que uno debe hacer antes de hacer afirmaciones sobre la labor del Gobierno de Asturias es preguntar", le ha recomendado a Díaz. Ha explicado Barbón, que la Vicepresidenta y su equipo habrían podido reunirse con él si hubieran querido, más además con un Gobierno, el asturiano, en el que gobiernan en coalición PSOE e IU-Convocatoria por Asturias y que es "de unidad, progresista y reformista". Adrián Barbón no entiende la manera de actuar de Yolanda Duáz y duda de si lo sucedido no será consecuencia de los últimos resultados electorales o de la próxima cita electoral para las elecciones europeas del 9 de junio. "No se si está más preocupada por las encuestas, la verdad es que lo desconozco", ha apuntado el presidente asturiano, visiblemente molesto. Ha insistido Barbón en que la actuación del Gobierno de Asturias ha sido en todo momento de apoyo a los trabajadores y a sus representantes. "Si la Ministra tiene otros planteamientos le agradeceríamos que nos los traslade", ha apuntado. "A mí no se me hubiera ocurrido ir a un territorio de los pocos gobernados por un gobierno de unidad progresista y reformista y atacar al Gobierno de Asturias", ha señalado Barbón, quien ha admitido que no se esperaba algo así de Díaz por que antes tenía muy buen concepto de ella.