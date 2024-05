Maíllo (IU) exigirá una "relación de horizontalidad" y "respeto mutuo" a Sumar para que todas las partes estén "cómodas"

El candidato a liderar Izquierda Unida y próximo coordinador federal, Antonio Maíllo, ha asegurado que exigirá una "relación de horizontalidad" y "respeto mutuo" a Sumar para que todas las partes del movimiento se encuentren "cómodas", a la vez que ha defendido a su formación pues, a su juicio, tiene una "orgullosa tradición unitaria" y un "arraigo territorial" que puede "ayudar a desplegar el frente amplio" que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Maíllo ha señalado que los procesos unitarios de las confluencias "son manifiestamente mejorables". De hecho, ha apuntado que hablará con Sumar para "que todas las partes estén igual de cómodas" y sean "protagonistas" en el movimiento, algo que, según ha denunciado, en IU no han sido hasta ahora. "Y desde esa construcción, persuadir a los otros agentes, Sumar entre ellos, Más País, Compromís y otras fuerzas que ojalá se incorporaran, a establecer una relación de horizontalidad y de respeto mutuo. Sobre todo para sentirnos cómodos, para que la gente cuando construya un proceso unitario sienta que él o ella es protagonista", ha reivindicado. Preguntado por si IU se integrará en la dirección de Sumar, Maíllo ha respondido que eso se decidirá en la Asamblea Federal y ha abogado por abordar la confluencia desde la "naturalidad" y el "respeto a las partes" de que se puede pertenecer "sin ningún problema". "Quiero que sea un producto de un debate colectivo", ha dicho. Sobre las próximas elecciones europeas del 9 de junio, a las que IU acudirá en el número 4 por la lista de Sumar, Maíllo ha señalado que su formación no se merecía esta posición porque Manu Pineda "ha hecho un trabajo extraordinario en el Parlamento Europeo". No obstante, y desde la "madurez política", ha asegurado que acatan el puesto para no someter "a más estrés a las clases trabajadoras", "Asumimos esa correlación de fuerzas, haremos una reflexión posterior con mucha honestidad y demostramos que estamos en lo que hay que estar", ha zanjado el excoordinador de IU Andalucía.