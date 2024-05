Fernández afirma estar en sintonía "total" con Feijóo sobre Cataluña

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha asegurado que tiene sintonía "total" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre lo que hay que hacer en Cataluña. En una entrevista de Europa Press, ha celebrado que el PP "no sea una secta como el PSOE" y ha asegurado textualmente que los populares pueden discrepar y a la vez ser candidatos, a diferencia de los socialistas. "Difícilmente puede sostener alguien la idea de que yo estoy en rebeldía contra Feijóo y sometido a la vez. ¿En qué quedamos? Que se pongan de acuerdo", ha dicho al preguntársele por si hay desavenencias entre él y Feijóo. Ha recordado que el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo fue expulsado del PSOE por discrepar sobre la Ley de Amnistía: "A mí nadie me ha expulsado. Es más, me han elegido candidato." ILLA, FACILITADOR DE PUIGDEMONT Fernández ha situado como su principal objetivo que "los líderes del 'procés' vayan a la oposición y que dejen de tener la llave de la política española". "No vamos a hacer de facilitadores de Puigdemont y de Aragonés, para eso ya está Salvador Illa", y ha defendido que su papel es garantizar el orden constitucional. Ha asegurado que la carrera política del candidato socialista, Salvador Illa, se basa en un constante engaño al electorado: "El hombre es muy 'modosito', pero no para de mentir". Asimismo, ha ironizado sobre la voluntad de reconciliación de Illa con el independentismo porque, cada vez que el socialista intenta hacer cosas para bajar la tensión, "Puigdemont le suelta un bofetón dialéctico". EL "POPULISMO BANANERO" DE SÁNCHEZ Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, opina que ha enfilado "el camino del populismo bananero", por identificar a su familia y a él mismo con la democracia, lo que cree que deteriora la calidad democrática. "De casa se viene llorado, porque si le explico al señor Sánchez las lindezas que me han dedicado en las redes a mí durante estos años, a lo mejor se echa a llorar", ha añadido. AEROPUERTO "DE SEGUNDA" Y TRILINGÜISMO Fernández, que defiende la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, aspira a lograrlo garantizando la sostenibilidad pero asumiendo que no se trata del "Coto de Doñana ni en el Pirineo". "Si queremos competir con los grandes aeropuertos del mundo tenemos que tener las dimensiones de los grandes aeropuertos del mundo; si no, seremos un aeropuerto de segunda", ha puntualizado. Además, ha criticado al PSC por defender el trilingüismo en las escuelas --una de las propuestas que comparten con los populares--, y luego votar lo contrario, a favor de la inmersión, según Fernández. AGUA, 'OKUPAS' Y BAJAR IMPUESTOS Preguntado por las tres primeras medidas que llevaría a cabo si fuera presidente de la Generalitat, Fernández ha dicho que empezaría por completar las infraestructuras que permitan gestionar los sobrantes del agua del Consorcio de Aguas de Tarragona "para garantizar que toda Catalunya tenga agua para todos". También ha afirmado que promovería una legislación que permita "expulsar a los 'okupas' en 24 horas" y bajaría todos los tramos autonómicos del IRPF, así como eliminaría el Impuesto de sucesiones, que ve inmoral.