Sagrario Alonso, psicóloga: “Es normal que te sientas mal por no conseguir tus objetivos, pero el fracaso es necesario para convertirte en tu mejor versión”

Aprender a gestionar esta situación es esencial para tu salud mental

Sagrario Alonso hablando de la frustración en su cuenta de TikTok. (@sagrarioalonso.psicologa)

La salud mental es uno de los ámbitos sanitarios que más importancia ha ganado durante estos últimos años. Sin embargo, aunque cada vez tenga un mayor reconocimiento, en muchos casos no sabemos cómo actuar para no acentuar conductas negativas.

Uno de los sentimientos que más cuesta gestionar es el fracaso. Por ese motivo, la psicóloga Sagrario Alonso ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@sagrarioalonso.psicologa) en el que profundiza sobre este tema. “Es normal que te sientas mal por no conseguir tus objetivos, pero el fracaso es necesario para convertirte en tu mejor versión”, explica la experta.

Cómo afrontar el fracaso y conseguir tu mejor versión

Sentirse mal por no alcanzar los objetivos planteados es una experiencia común y totalmente normal, pero no debe percibirse como un símbolo de incompetencia, sino como una oportunidad para aprender. Cada obstáculo que encontramos en nuestro camino nos proporciona información sobre nuestras fortalezas, debilidades y los aspectos que necesitan cambios.

El fracaso actúa como un motor de evolución personal, porque nos obliga a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar estrategias más efectivas. Lejos de paralizarnos, permite desarrollar la capacidad de adaptarnos ante la adversidad y recuperarnos con mayor facilidad, habilidad conocida como resiliencia.

A medida que aprendemos a aceptar los errores, dejamos de castigarnos y empezamos a enfocarnos en soluciones concretas. Esto provoca un aumento de la confianza que tenemos en nosotros mismos y refuerza el autoestima. Además, enfrentarse al fracaso nos enseña a valorar la paciencia y la constancia, recordándonos que no todos los objetivos se pueden alcanzar de inmediato.

Cómo convertir los tropiezos en oportunidades de crecimiento

Más allá de aceptar y aprender del fracaso, es importante seguir estrategias concretas que permitan transformar los tropiezos en experiencias positivas. Una de ellas es la reflexión consciente, es decir, dedicar tiempo a analizar qué salió mal, qué decisiones fueron acertadas y cuáles se podrían mejorar en el futuro.

Otro aspecto clave es cambiar la mentalidad y estar abierto al aprendizaje. Las personas que logran ver los obstáculos como oportunidades tienden a desarrollar mayor creatividad y capacidad para encontrar soluciones innovadoras. En lugar de centrarse únicamente en el resultado negativo, es útil enfocarse en el proceso, en los esfuerzos realizados y en los conocimientos adquiridos a lo largo del camino.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, buscar apoyo externo puede marcar la diferencia. Compartir tus experiencias con amigos, familiares o profesionales de la salud mental permite obtener perspectivas distintas, recibir consejos prácticos y sentir que no se está solo en los momentos difíciles.

Finalmente, establecer metas pequeñas y alcanzables después de un fracaso ayuda a recuperar motivación y a reforzar la sensación de progreso. Cada logro actúa como un refuerzo positivo, fortaleciendo la autoconfianza y preparando el terreno para enfrentar desafíos mayores.

En conjunto, estas prácticas permiten que el fracaso deje de ser una fuente de frustración y se convierta en un motor de crecimiento, transformación personal y desarrollo de habilidades emocionales, esenciales para mejorar tanto tu bienestar como la capacidad de enfrentarte a otros retos.

