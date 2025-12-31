La histórica panadería de Roma que revoluciona el mundo del café añadiendo huevo a su ‘espresso’

Café con crema de zabaione (Instagram / @panellalartedelpane)

Si paseas por Roma, en la zona cercana a la plaza de Vittorio Emmanuelle, seguramente un olor llame tu atención. Un aroma a panes, bollos y pasteles sale del horno de Panella, toda una institución en la Ciudad Eterna. Fundada en 1929, este obrador se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan un dulce o un café recién hecho. Un universo este último, el del café, que han conseguido reinventar cambiando las reglas del juego.

En Italia, el café no es una simple bebida, sino todo un ritual sensorial. Más aún lo es en Panella, donde han transformado el café añadiéndole un ingrediente sorprendente: el huevo. En realidad, no se trata de simple huevo, sino de zabaglione, una crema espesa, amarilla y dulce, con un ligero toque alcohólico, que contrasta con el sabor del espresso creando una combinación deliciosa que ha conquistado a las redes sociales.

El zabaglione, también denominado en castellano sabayón o sambayón, es un postre tradicional de la cocina italiana, una crema hecha con yema de huevo, azúcar y vino dulce, por regla general vino marsala. Todo ello se cocina en una cacerola a fuego muy suave o al baño María, hasta que obtiene una consistencia cremosa muy ligera, a medio camino entre unas natillas y un mousse.

Replicar esta dulce combinación en casa no solo es algo sencillo, sino que resulta en la forma ideal para cerrar una comida con un postre-café riquísimo y diferente.

Receta de café con crema de zabaione

La receta fusiona el amargor del café espresso con la suavidad y dulzura de la zabaione, una crema clásica de la repostería italiana. El resultado es una bebida cremosa, con aromas a vino dulce y una textura aterciopelada. La técnica que utilizan en la cafetería consiste en batir y cocer al baño maría la crema, para luego colocarla sobre el café recién hecho.

Tiempo de preparación

Preparación de la crema: 10 minutos

Preparación del café: 5 minutos

Montaje final: 2 minutos

Tiempo total aproximado: 17 minutos

Ingredientes

2 yemas de huevo frescas

40 g de azúcar (aproximadamente dos cucharadas)

40 ml de vino Marsala (puede sustituirse por Oporto dulce o vino dulce similar)

2 tazas de café espresso recién hecho (unos 60 ml cada una)

Cacao en polvo o canela para decorar (opcional)

Cómo hacer café con crema de zabaione, paso a paso

Bate las yemas de huevo con el azúcar en un bol resistente al calor hasta que la mezcla se aclare y espese. Añade el vino Marsala poco a poco, sin dejar de batir. Coloca el bol sobre una olla con agua hirviendo (baño maría), evitando que el fondo toque el agua. Bate constantemente durante cinco a ocho minutos hasta que la mezcla esté espumosa, triplique su volumen y resulte cremosa. Retira del fuego y sigue batiendo un momento para que pierda calor. Prepara el café espresso y repártelo en tazas resistentes al calor. Coloca una capa generosa de la crema de zabaione tibia sobre el café. Decora con cacao en polvo o canela al gusto. Sirve inmediatamente para disfrutar la textura aireada y el contraste de temperaturas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde dos porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal aprox.

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 21 g

Proteínas: 6 g

Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema de zabaione debe servirse inmediatamente después de prepararse, ya que pierde volumen y textura al enfriarse. Si se desea, puede conservarse en la nevera un máximo de un día, tapada, y luego batirse ligeramente antes de usar. No se recomienda conservar el café montado con la crema ya mezclada.