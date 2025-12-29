España

Un perro salva la vida de su dueño después de sufrir un paro cardíaco en la playa: Se convirtió en un héroe

Gracias a la insistencia en los ladridos, consiguió llamar la atención de una enfermera que logró revivir al hombre de 71 años

Los perros poseen la capacidad
Los perros poseen la capacidad de notar cuando sus dueños están en un momento crítico (Montaje Infobae)

Un hombre se desploma en una playa casi desierta de Gran Bretaña tras sufrir un paro cardíaco. El perro empieza a correr y a ladrar insistentemente, alertando a la gente que estaba por la zona. Gracias a los ladridos consigue atraer la atención de Dashwood que resulta ser una enfermera de 65 años. Tras atender al hombre, lo consigue salvar y el canino se convierte en un héroe.

Esta fue la historia que sucedió en una costa en Inglaterra y que recoge The Times. Tras un año de esta historia, el dueño decidió contarla para el medio británico. David Howarth, de 71 años, se desmayó en la playa Sandbanks en Poole, Dorset, después de nadar sin nadie alrededor, excepto su labrador negro Beau. El can, de cinco años de edad, emitió ladridos persistentes hasta lograr alertar a una enfermera que paseaba por la zona junto a su pareja, permitiendo así una intervención rápida. En honor al perro, el dueño se tatuó una huella del canino por encima del desfibrilador como reconocimiento por salvarle la vida.

Esta es otra historia de animales que consiguen salvar a su dueño de una muerte repentina. De difícil comprensión, pero los perros son capaces de percibir cuando el dueño necesita ayuda y hacen lo que pueden para conseguirla. Los canes poseen una sensibilidad extraordinaria para detectar estados de crisis en sus humanos.

Beau se convirtió en un héroe por conseguir ayuda para su dueño que parecía muerto

Howarth dijo para el medio sobre el incidente de hace un año que cree que le debe la vida a Beau (el labrador): “Me siento como si me hubiera tocado la lotería. Tengo una sensación de euforia”. Está muy animado, optimista y agradecida a Beau y a las personas que se desvivieron por salvarlo. “Los llamo mis ángeles”, completa. Howarth fue trasladado al hospital, donde se recuperó por completo y los médicos le implantaron un desfibrilador cerca del corazón.

La enfermera Dashwood es una asistente sanitaria de Bournemouth. Al principio pensó que Beau solo estaba jugando en la playa hasta que vio al dueño tumbado boca arriba. Al respecto dijo: “Estaba muerto, morado y helado. Le tomé el pulso y comprobé sus vías respiratorias, pero no había nada”. Mucha gente creía que estaba muerto, pero ella los ignoró. El animal supo desde el primer momento que ella solo quería ayudar al señor. Para ella es su “pequeño héroe”.

Beau no es el único perro que ha conseguido salvar a un dueño: la historia de Maple

El caso de Beau guarda grandes similitudes con el de Maple, un golden retriever que se convirtió en el héroe de su dueña, Samantha Forrster, en Gales. Samantha, quien padece diabetes tipo 1, entró en un shock hipoglucémico mientras se encontraba sola en su casa de Ebbw Vale (Gales). Ante la emergencia, la insistencia de los ladridos de Maple alertó a los vecinos, quienes decidieron intervenir saltando la valla de la propiedad. Gracias a esta reacción, pudieron auxiliarla a tiempo administrándole azúcar y estabilizando sus niveles antes de que la situación fuera irreversible.

Crédito: luma.randolph

Aunque el compañero de Samantha sugiere que este comportamiento pudo originarse de manera fortuita a través del juego, la eficacia de su intervención fue innegable. La propia dueña apenas conserva recuerdos del incidente, pero los hechos subrayan el valor del animal en un momento crítico. Los dos episodios reafirman la extraordinaria devoción y capacidad protectora que los perros pueden mostrar hacia sus cuidadores.

