España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, 29 de diciembre, en España.

Cuál es el valor del oro en euros

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Denis Balibouse)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 122,35 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 121,43 € y el máximo de 124,27 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 122350 €.

Por qué el oro sube durante las crisis

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

La incertidumbre global y el oro

Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Con el retorno de Donald Trump al poder y una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el oro ha encontrado terreno fértil para consolidarse como el activo más buscado de 2025. Su precio ha alcanzado picos nunca antes registrados, en un contexto donde los mercados reaccionan con nerviosismo a las políticas económicas del mandatario republicano.

Informes de Bloomberg muestran una creciente tendencia de acumulación de oro por parte de bancos centrales, lo que ha reforzado su valor en los últimos meses. Goldman Sachs, por su parte, advierte que el metal dorado podría continuar esta trayectoria ascendente, debido al renovado apetito de los grandes inversionistas por activos defensivos.

En entrevista con un medio especializado, Lina Thomas, estratega en materias primas, recordó que el oro históricamente ha sido el refugio predilecto en épocas de incertidumbre, aunque pierde fuerza cuando se recupera la confianza en los mercados.

Hoy por hoy, el oro lidera como el activo refugio con mayor capitalización global, superando incluso a pesos pesados de la tecnología. No obstante, el ascenso reciente de bitcoin en el mercado de criptomonedas ha reavivado el debate sobre su rol como potencial refugio frente a la volatilidad global.

