Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Los equipos de rescate mantienen activa la búsqueda en aguas de Nueva Zelanda para localizar a un marinero gallego desaparecido. Este, originario de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), viajaba a bordo del Viking Bay, un palangrero con base en Vigo.

Según ha adelantado Faro de Vigo y ha confirmado Europa Press por fuentes consultadas, el tripulante (jefe de máquinas) fue dado por desaparecido durante la travesía y su familia ya ha sido informada de la situación.

Noticia en actualización...