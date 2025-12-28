Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Los equipos de rescate mantienen activa la búsqueda en aguas de Nueva Zelanda para localizar a un marinero gallego desaparecido. Este, originario de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), viajaba a bordo del Viking Bay, un palangrero con base en Vigo.
Según ha adelantado Faro de Vigo y ha confirmado Europa Press por fuentes consultadas, el tripulante (jefe de máquinas) fue dado por desaparecido durante la travesía y su familia ya ha sido informada de la situación.
Noticia en actualización...
Últimas Noticias
Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Brigitte Bardot, el mito erótico que se negó a renunciar al amor: los más de 100 romances de la mujer más libre del siglo XX
La actriz francesa ha fallecido a los 91 años, según ha informado la ‘Fondation Brigitte Bardot’ este domingo
Reducir el consumo de grasas saturadas reduce la mortalidad, pero solo en personas con alto riesgo
Un estudio norteamericano aboga por la sustitución de las grasas saturadas en personas de bajo riesgo
Álvaro Ortuño, hermano de la superviviente del naufragio en Indonesia: “Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en el rescate”
En un vídeo difundido en inglés, el familiar ha pedido que se siga buscando a los cuatro españoles desaparecidos
Hablan las personas que viven en la calle durante el invierno: “He perdido a 30 amigos desde 2022 y hay muchos edificios vacíos”
El cierre inminente de refugios intensifican la preocupación por la falta de alternativas para quienes duermen a la intemperie
MÁS NOTICIAS