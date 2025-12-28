España

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

El tripulante, jefe de máquinas natural de O Morrazo, viajaba a bordo del Viking Bay, un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora

Guardar
Tráfico de mercancías en el
Tráfico de mercancías en el puerto de Vigo. (Autoridad Portuaria/Europa Press)

Los equipos de rescate mantienen activa la búsqueda en aguas de Nueva Zelanda para localizar a un marinero gallego desaparecido. Este, originario de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), viajaba a bordo del Viking Bay, un palangrero con base en Vigo.

Según ha adelantado Faro de Vigo y ha confirmado Europa Press por fuentes consultadas, el tripulante (jefe de máquinas) fue dado por desaparecido durante la travesía y su familia ya ha sido informada de la situación.

Noticia en actualización...

Temas Relacionados

España-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números

Brigitte Bardot, el mito erótico que se negó a renunciar al amor: los más de 100 romances de la mujer más libre del siglo XX

La actriz francesa ha fallecido a los 91 años, según ha informado la ‘Fondation Brigitte Bardot’ este domingo

Brigitte Bardot, el mito erótico

Reducir el consumo de grasas saturadas reduce la mortalidad, pero solo en personas con alto riesgo

Un estudio norteamericano aboga por la sustitución de las grasas saturadas en personas de bajo riesgo

Reducir el consumo de grasas

Álvaro Ortuño, hermano de la superviviente del naufragio en Indonesia: “Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en el rescate”

En un vídeo difundido en inglés, el familiar ha pedido que se siga buscando a los cuatro españoles desaparecidos

Álvaro Ortuño, hermano de la

Hablan las personas que viven en la calle durante el invierno: “He perdido a 30 amigos desde 2022 y hay muchos edificios vacíos”

El cierre inminente de refugios intensifican la preocupación por la falta de alternativas para quienes duermen a la intemperie

Hablan las personas que viven
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un inquilino reclama una indemnización

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Qué piden más de 600 expertos para abordar la desigualdad económica global: “No es inevitable, es una elección política”

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”