Receta de bizcocho especiado, un postre tradicional sencillo y económico para estas Navidades

El bizcocho especiado es el acompañamiento ideal para el café en las tardes frías de invierno que aportan calidez y aroma. Este clásico de la repostería también es un buen postre para las cenas navideñas, gracias a su miga suave, su sabor y ese toque nostálgico que aportan las mezclas de canela, jengibre y otras especias.
Este postre dulce tiene sus orígenes en la repostería europea, especialmente en la tradición centroeuropea y británica, donde mezclas de especias como canela, jengibre, clavo y nuez moscada conforman la base de muchos pasteles de temporada. Estos bizcochos pueden acompañarse de café, chocolate caliente o incluso vinos dulces, y existen multitud de variantes según región y época del año, algunas incluyendo frutas o frutos secos.
Receta de bizcocho especiado
El bizcocho especiado se elabora a partir de una mezcla homogénea de ingredientes secos y húmedos, aromatizada con diversas especias molidas que le aportan color y profundidad de sabor. El horneado a temperatura media asegura que la textura sea húmeda pero esponjosa, y la decoración con azúcar glas o frutos secos aporta el remate visual y gustativo final.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35-40 minutos
- Enfriado: 10-15 minutos
- Tiempo total aproximado: 1 hora
Ingredientes
- 250 g de harina de trigo
- 180 g de azúcar moreno
- 120 ml de aceite de girasol o mantequilla derretida
- 3 huevos grandes
- 120 ml de leche (puede ser vegetal)
- 1 sobre de levadura química (16 g)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- 1/4 cucharadita de clavo molido
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 naranja (opcional)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- Azúcar glas y nueces o almendras picadas (opcional, para decorar)
Cómo hacer bizcocho especiado, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ℃. Engrasa y enharina un molde de 22-24 cm.
- Tamiza la harina, levadura, canela, jengibre, nuez moscada, clavo y sal en un bol grande.
- Bate los huevos con el azúcar moreno hasta que la mezcla sea esponjosa.
- Incorpora el aceite (o mantequilla), la leche, la ralladura de naranja y la vainilla a los huevos y azúcar, y mezcla bien.
- Añade los ingredientes secos a los líquidos de forma gradual para evitar grumos y garantizar una mezcla homogénea.
- Vierte la masa en el molde y hornea entre 35 y 40 minutos; comprueba con un palillo que salga limpio antes de retirar.
- Deja enfriar sobre una rejilla, desmolda y espolvorea con azúcar glas para dar un acabado atractivo y delicado. Decora con nueces o almendras si lo deseas.
- No abras el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que el bizcocho se hunda.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aprox. 310 kcal
- Proteínas: 5 g
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 45 g
- Azúcares: 20 g
- Fibra: 1,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El bizcocho especiado puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente entre 3 y 4 días. Si se refrigera, se mantiene fresco hasta una semana, y puede congelarse durante 2 meses.