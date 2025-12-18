España

Receta de bizcocho especiado, un postre tradicional sencillo y económico para estas Navidades

Una mezcla de canela, jengibre y otras especias para aportar un toque nostálgico a la mesa

Bizcocho especiado (Adobe Stock)
Bizcocho especiado (Adobe Stock)

El bizcocho especiado es el acompañamiento ideal para el café en las tardes frías de invierno que aportan calidez y aroma. Este clásico de la repostería también es un buen postre para las cenas navideñas, gracias a su miga suave, su sabor y ese toque nostálgico que aportan las mezclas de canela, jengibre y otras especias.

Este postre dulce tiene sus orígenes en la repostería europea, especialmente en la tradición centroeuropea y británica, donde mezclas de especias como canela, jengibre, clavo y nuez moscada conforman la base de muchos pasteles de temporada. Estos bizcochos pueden acompañarse de café, chocolate caliente o incluso vinos dulces, y existen multitud de variantes según región y época del año, algunas incluyendo frutas o frutos secos.

Receta de bizcocho especiado

El bizcocho especiado se elabora a partir de una mezcla homogénea de ingredientes secos y húmedos, aromatizada con diversas especias molidas que le aportan color y profundidad de sabor. El horneado a temperatura media asegura que la textura sea húmeda pero esponjosa, y la decoración con azúcar glas o frutos secos aporta el remate visual y gustativo final.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35-40 minutos
  • Enfriado: 10-15 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora

Ingredientes

  1. 250 g de harina de trigo
  2. 180 g de azúcar moreno
  3. 120 ml de aceite de girasol o mantequilla derretida
  4. 3 huevos grandes
  5. 120 ml de leche (puede ser vegetal)
  6. 1 sobre de levadura química (16 g)
  7. 1 cucharadita de canela en polvo
  8. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  9. 1/4 cucharadita de nuez moscada
  10. 1/4 cucharadita de clavo molido
  11. 1 pizca de sal
  12. Ralladura de 1 naranja (opcional)
  13. 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  14. Azúcar glas y nueces o almendras picadas (opcional, para decorar)

Cómo hacer bizcocho especiado, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ℃. Engrasa y enharina un molde de 22-24 cm.
  2. Tamiza la harina, levadura, canela, jengibre, nuez moscada, clavo y sal en un bol grande.
  3. Bate los huevos con el azúcar moreno hasta que la mezcla sea esponjosa.
  4. Incorpora el aceite (o mantequilla), la leche, la ralladura de naranja y la vainilla a los huevos y azúcar, y mezcla bien.
  5. Añade los ingredientes secos a los líquidos de forma gradual para evitar grumos y garantizar una mezcla homogénea.
  6. Vierte la masa en el molde y hornea entre 35 y 40 minutos; comprueba con un palillo que salga limpio antes de retirar.
  7. Deja enfriar sobre una rejilla, desmolda y espolvorea con azúcar glas para dar un acabado atractivo y delicado. Decora con nueces o almendras si lo deseas.
  8. No abras el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que el bizcocho se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 310 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Azúcares: 20 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcocho especiado puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente entre 3 y 4 días. Si se refrigera, se mantiene fresco hasta una semana, y puede congelarse durante 2 meses.

