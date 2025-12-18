Receta de bizcocho especiado, un postre tradicional sencillo y económico para estas Navidades

Bizcocho especiado (Adobe Stock)

El bizcocho especiado es el acompañamiento ideal para el café en las tardes frías de invierno que aportan calidez y aroma. Este clásico de la repostería también es un buen postre para las cenas navideñas, gracias a su miga suave, su sabor y ese toque nostálgico que aportan las mezclas de canela, jengibre y otras especias.

Este postre dulce tiene sus orígenes en la repostería europea, especialmente en la tradición centroeuropea y británica, donde mezclas de especias como canela, jengibre, clavo y nuez moscada conforman la base de muchos pasteles de temporada. Estos bizcochos pueden acompañarse de café, chocolate caliente o incluso vinos dulces, y existen multitud de variantes según región y época del año, algunas incluyendo frutas o frutos secos.

Receta de bizcocho especiado

El bizcocho especiado se elabora a partir de una mezcla homogénea de ingredientes secos y húmedos, aromatizada con diversas especias molidas que le aportan color y profundidad de sabor. El horneado a temperatura media asegura que la textura sea húmeda pero esponjosa, y la decoración con azúcar glas o frutos secos aporta el remate visual y gustativo final.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35-40 minutos

Enfriado: 10-15 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora

Ingredientes

250 g de harina de trigo 180 g de azúcar moreno 120 ml de aceite de girasol o mantequilla derretida 3 huevos grandes 120 ml de leche (puede ser vegetal) 1 sobre de levadura química (16 g) 1 cucharadita de canela en polvo 1/2 cucharadita de jengibre en polvo 1/4 cucharadita de nuez moscada 1/4 cucharadita de clavo molido 1 pizca de sal Ralladura de 1 naranja (opcional) 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) Azúcar glas y nueces o almendras picadas (opcional, para decorar)

Cómo hacer bizcocho especiado, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ℃. Engrasa y enharina un molde de 22-24 cm. Tamiza la harina, levadura, canela, jengibre, nuez moscada, clavo y sal en un bol grande. Bate los huevos con el azúcar moreno hasta que la mezcla sea esponjosa. Incorpora el aceite (o mantequilla), la leche, la ralladura de naranja y la vainilla a los huevos y azúcar, y mezcla bien. Añade los ingredientes secos a los líquidos de forma gradual para evitar grumos y garantizar una mezcla homogénea. Vierte la masa en el molde y hornea entre 35 y 40 minutos; comprueba con un palillo que salga limpio antes de retirar. Deja enfriar sobre una rejilla, desmolda y espolvorea con azúcar glas para dar un acabado atractivo y delicado. Decora con nueces o almendras si lo deseas. No abras el horno antes de los primeros 30 minutos para evitar que el bizcocho se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 310 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 45 g

Azúcares: 20 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcocho especiado puede conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente entre 3 y 4 días. Si se refrigera, se mantiene fresco hasta una semana, y puede congelarse durante 2 meses.