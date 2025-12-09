Nerea Bartolomé, española viviendo en Finlandia: “Los precios son muy distintos porque no tenemos monedas de uno ni de dos céntimos”

Cuáles son las diferencias culturales entre España y Finlandia (Montaje Infobae)

Las fronteras dibujan los límites de los países, pero existen otras líneas invisibles que separan a las sociedades: las que resultan de las costumbres, la historia y la forma particular de entender el mundo. Pese al avance de la globalización, cada nación conserva diferencias que se reflejan en la vida cotidiana y generan contrastes claros para quienes se mudan y deben adaptarse a nuevas realidades. Son esas pequeñas variables, a menudo inadvertidas por los locales, las que más sorprenden a los recién llegados y que contribuyen a moldear su experiencia personal.

Nerea Bartolomé, una joven española residente en Finlandia, ha abordado estos aspectos en las redes sociales, aportando su visión directa como extranjera. Desde su cuenta de TikTok (@nereabartolome_), comparte observaciones sobre las particularidades culturales y sociales que ha identificado en su vida diaria desde que se instaló en el país escandinavo, invitando a otros a hacer sus propias comparaciones. Aunque, concretamente, en su última publicación ha hablado sobre las “cosas random” del país, así como el manejo de las monedas y los precios.

La cotidianeidad en Finlandia plantea particularidades para quienes provienen de otros lugares de Europa. Algo que ha vivido en sus carnes la española que decidió instalarse allí hace cuatro años. Aunque su día a día ya se ha normalizado, lo cierto es que de vez en cuando cae en la cuenta de algunos detalles sorprendentes que pueden llamar la atención de cualquier extranjero. De hecho, en los días previos a grabar el video, recordó el pequeño detalle que marca a cualquier comprador en el país finlandés: “No tenemos monedas de uno ni de dos céntimos”, asegura.

Nerea Bartolomé explica las diferencias culturales entre España y Finlandia (@nereabartolome_)

“No se producen, no se usan y no las vas a ver”

Según la explicación de Bartolomé, “Finlandia está en la eurozona, entonces utilizamos el euro, los euros, los céntimos, todo igual”, explica al inicio de la publicación. No obstante, “en 2002 se aprobó que no se iban a usar ni las monedas de dos céntimos ni las de un céntimo. No se producen, no se usan y no las vas a ver”, afirma la española.

Este sistema implica que, ante precios con cifras decimales como veinte euros con noventa y ocho céntimos, la cantidad a pagar cambia si el cliente utiliza efectivo. “¿Qué pasa con los precios que son, por ejemplo, 20,98? Pues que te van a cobrar 21 euros", asegura. Porque como explica “siempre lo van a redondear a la alza, no a la baja. Esto solo aplica si pagas en efectivo”, pues si decides pagar con tarjeta te cobrarán el importe correspondiente.

Este redondeo afecta tanto a consumidores como a comerciantes, quienes han adaptado sus prácticas a la normativa desde hace más de dos décadas. En este sentido, Bartolomé subraya que esa “curiosidad” no es la única que sorprende a cualquiera que visita el país nórdico. Y es que, tal y como continúa con la pronunciación de los números cuando quieres comprar cualquier producto: “Los números aquí, cuando los tienes que pronunciar, como todas las palabras, son muy largos”, explica Bartolomé.

A día de hoy no se tiene una evidencia científica de cómo acabo ahí

De esta forma, “cuando tú vas al supermercado y te dicen: ‘22,98′, en la vida te van a decir" ese número en finlandés. El motivo sería algo como “Yhdeksänkymmentäkahdeksan”. Por lo que “te lo van a redondear siempre a 21 euros. Y si tienes que pagar 20,22, te van a decir 20”, añade la española. Ante este panorama excepcional, Bartolomé ha expresado que “no me había dado cuenta hasta ayer”.

Así, después de cuatro años, se acaba de dar cuenta de que “no te pronuncian los números”. Aunque a veces te pueden subir el precio unos céntimos, con el redondeo, “yo lo entiendo porque son muy largos, es que es un fastidio estar pronunciándolo”, confiesa.