España

Isabel Viña, médica, desmonta algunos mitos de la creatina: “No sustituye al ejercicio físico, lo potencia”

La divulgadora aclara qué efectos reales tiene en el organismo y por qué muchos de los rumores son completamente falsos

Mujer bebiendo creatina.
Mujer bebiendo creatina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina se ha convertido en uno de los suplementos más populares entre quienes practican deporte, especialmente entrenamientos de fuerza. Sin embargo, su fama ha crecido tan rápido que muchas personas la consumen sin saber realmente qué hace en el cuerpo, qué beneficios tiene y, sobre todo, qué efectos no provoca. Para aclarar dudas, la médica y divulgadora Isabel Viña ha publicado un vídeo en TikTok en el que explica qué hay de cierto y qué es puro mito.

Uno de los errores más comunes es creer que la creatina puede mejorar el rendimiento por sí sola, aunque no se entrene. Viña desmonta esta idea desde el principio: la creatina no reemplaza el ejercicio, sino que actúa como un potenciador. Es decir, ayuda al músculo a rendir mejor durante los entrenamientos de alta intensidad, pero solo si existe un estímulo físico previo. “La creatina no sustituye el ejercicio físico, sino que lo potencia”, recalca la experta.

Otro de los mitos más extendidos es que la creatina “engorda”. Viña aclara que esto es falso. Lo que realmente ocurre es que la creatina mejora la hidratación intramuscular, lo que puede provocar un ligero aumento de peso en la báscula, pero no en forma de grasa. “Un músculo mejor hidratado, como cualquier otra célula, es un músculo que funciona mejor”, explica.

No provoca caída del cabello

Pérdida de cabello. (VisualesIA)
Pérdida de cabello. (VisualesIA)

La caída del cabello es posiblemente el rumor más repetido. Sin embargo, según Viña, no existe ninguna evidencia científica que relacione la creatina con la alopecia. “La creatina no causa caída del cabello porque no afecta a ninguna de las fases implicadas en el crecimiento del cabello ni en las hormonas implicadas”, afirma.

Otro temor habitual es su supuesto efecto negativo sobre los riñones. Viña aclara que esta creencia también es falsa. La creatina no causa daño renal ni genera piedras en el riñón. Lo que sí puede aumentar temporalmente es el nivel de creatinina en sangre, pero esto no indica fallo renal.

“Un músculo que funciona mejor produce más sustancias de desecho, más ‘basurita’, que es la creatinina”, explica la médica. Esa creatinina pasa a la sangre y se elimina por los riñones, lo que puede hacer que los análisis salgan algo alterados. Pero esto no significa que los riñones estén funcionando mal, sino que el músculo está trabajando más y mejor.

¿Cada cuanto hay que lavarnos nuestro cabello?

No causa cáncer: incluso puede ser protectora

Entre los mitos más graves está la supuesta relación entre creatina y cáncer. Viña lo desmiente: “No produce cáncer”. De hecho, algunos estudios sugieren que incluso podría tener un efecto protector en determinadas situaciones. Se ha administrado creatina a pacientes oncológicos con el fin de reducir la pérdida de masa muscular, con resultados positivos en fuerza y bienestar.

Para finalizar, Viña aclara otro punto importante: la creatina no es una cura para el deterioro cognitivo. Sin embargo, sí parece tener un efecto protector frente al deterioro asociado a la edad. La creatina es una molécula esencial para la energía cerebral, y mantener niveles adecuados puede ayudar a mejorar ciertas funciones cognitivas en adultos mayores.

