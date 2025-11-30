España

Miguel Padilla, doctor: “No se trata de que te guste o no, hacer ejercicio es más que un hobby”

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia

Guardar
Los principales obstáculos suelen ser
Los principales obstáculos suelen ser mentales: falta de confianza, pérdida rápida de motivación o desánimo frente a los desafíos. (Composición fotográfica/Canva)

Imagínate esto: es un viernes por la tarde. Después de una semana exhaustiva en el trabajo, no hay nada que te apetezca más que tumbarte en la cama y descansar. Lo último que te gustaría hacer en ese momento es cambiarte de ropa e ir al gimnasio, o salir a correr.

Sin embargo, no se trata de algo que te guste más o menos. Según Miguel Padilla, médico y creador de contenido, “hacer ejercicio es más que un hobby”: se trata de una necesidad física del cuerpo para que nos pueda mantener sanos.

Miguel se hizo viral por primera vez en 2020, cuando empezó a compartir vídeos que informaban y entretenían a sus seguidores. Desde entonces, no ha dejado de usar sus redes sociales para hablar de temas importantes relacionados con la salud.

Los consejos de Miguel sobre hacer ejercicio

Hacer ejercicio va más allá de un pasatiempo: es una demanda biológica. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, y la actividad física es esencial para mantener órganos y sistemas funcionales: “Si no haces ejercicio, es como si fueras un instrumento musical y se te acumulara muchísimo polvo”, avisa el médico. “Eventualmente, te vas a desafinar.”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminatas ocasionales, como las que se hacen al ir al trabajo, apenas representan un estímulo para la fisiología; riñones, cerebro y músculos necesitan un entrenamiento regular para evitar el deterioro, afirma el experto: “solo caminar así como lo haces es apenas un parpadeo en fisiología”.

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia que va más allá de un simple hobby. Comenzar con media hora al día, tres veces por semana, puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar general, explica Miguel.

La actividad física no solo prolonga la vida, sino que mejora su calidad, ayudando a que el cuerpo funcione como un aliado y no como un obstáculo. Por eso, el experto insiste en considerar el movimiento un acto de amor propio.

Qué Comer antes y después de Entrenar en el Gimnasio

No se trata de estética ni de cumplir estándares de belleza, sino de mantener un cuerpo fuerte, flexible y funcional, capaz de sostenernos en el día a día. En otras palabras, entrenar es cuidar el cuerpo para que nos acompañe y proteja a lo largo de la vida.

¿Cómo empezar a hacer deporte?

Muchos encuentran difícil iniciar y mantener un plan de ejercicio, incluso conociendo sus múltiples beneficios: mayor energía, mejor estado de ánimo, mejor sueño y reducción de estrés, ansiedad y depresión.

Contar con instrucciones y planes de entrenamiento no garantiza que se convierta en un hábito; se requiere la mentalidad adecuada y un enfoque inteligente. Los principales obstáculos suelen ser mentales: falta de confianza, pérdida rápida de motivación o desánimo frente a los desafíos.

Sin importar la edad o el nivel de condición física, es posible hacer que el ejercicio resulte menos intimidante y más disfrutable. La clave está en dejar de lado la mentalidad de “todo o nada”: no es necesario pasar horas en el gimnasio ni forzarse a hacer actividades que resulten monótonas o dolorosas.

Incluso pequeñas cantidades de actividad física semanal pueden mejorar significativamente la salud mental y emocional. Ser amable consigo mismo es fundamental. La autocompasión aumenta las probabilidades de éxito, mientras que castigarse por errores o por el nivel actual de condición física solo genera desmotivación.

Además, es importante revisar las expectativas: los cambios físicos requieren tiempo y constancia. Focalizarse en la regularidad y disfrutar del proceso, más que en resultados inmediatos, ayuda a crear un hábito sostenible que beneficie cuerpo y mente a largo plazo.

Temas Relacionados

GimnasioEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional explica cómo dejar de recibir llamadas de publicidad: “Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad”

Por ley, cualquier compañía que quiera enviar publicidad personalizada está obligada a consultar esta base de datos antes de lanzar una campaña comercial

La Policía Nacional explica cómo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Susanna Capdevila, experta en derecho familiar, sobre la idea de llevarse a los hijos a un lugar sin consentimiento ni comunicación: “Podría constituir un delito”

Es relativamente frecuente que uno de los progenitores decida trasladar al hijo en común a otro lugar sin el consentimiento del otro. Es fundamental contar con un abogado para hacer un asesoramiento legal

Susanna Capdevila, experta en derecho

Esta es la forma en la que hay que hervir los huevos para que queden perfectos, según una chef

Una de las cocineras más reconocidas de Cataluña que se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica

Esta es la forma en

Silvia Severino, psicóloga, hace una reflexión sobre las redes sociales: “Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”

La experta advierte de los peligros asociados a esta conducta en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico)

Silvia Severino, psicóloga, hace una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El presidente de Suzuki pronostica qué pasará con las automovilísticas con híbridos de gasolina: “En 2032 o 2033 se van a inflar a vender coches”

Juanma Lorente, abogado, explica la diferencia entre finiquito e indemnización: “Te lo tienen que pagar sí o sí”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán