Miguel Padilla, doctor: “No se trata de que te guste o no, hacer ejercicio es más que un hobby”

Imagínate esto: es un viernes por la tarde. Después de una semana exhaustiva en el trabajo, no hay nada que te apetezca más que tumbarte en la cama y descansar. Lo último que te gustaría hacer en ese momento es cambiarte de ropa e ir al gimnasio, o salir a correr.

Sin embargo, no se trata de algo que te guste más o menos. Según Miguel Padilla, médico y creador de contenido, “hacer ejercicio es más que un hobby”: se trata de una necesidad física del cuerpo para que nos pueda mantener sanos.

Miguel se hizo viral por primera vez en 2020, cuando empezó a compartir vídeos que informaban y entretenían a sus seguidores. Desde entonces, no ha dejado de usar sus redes sociales para hablar de temas importantes relacionados con la salud.

Los consejos de Miguel sobre hacer ejercicio

Hacer ejercicio va más allá de un pasatiempo: es una demanda biológica. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, y la actividad física es esencial para mantener órganos y sistemas funcionales: “Si no haces ejercicio, es como si fueras un instrumento musical y se te acumulara muchísimo polvo”, avisa el médico. “Eventualmente, te vas a desafinar.”

Caminatas ocasionales, como las que se hacen al ir al trabajo, apenas representan un estímulo para la fisiología; riñones, cerebro y músculos necesitan un entrenamiento regular para evitar el deterioro, afirma el experto: “solo caminar así como lo haces es apenas un parpadeo en fisiología”.

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia que va más allá de un simple hobby. Comenzar con media hora al día, tres veces por semana, puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar general, explica Miguel.

La actividad física no solo prolonga la vida, sino que mejora su calidad, ayudando a que el cuerpo funcione como un aliado y no como un obstáculo. Por eso, el experto insiste en considerar el movimiento un acto de amor propio.

No se trata de estética ni de cumplir estándares de belleza, sino de mantener un cuerpo fuerte, flexible y funcional, capaz de sostenernos en el día a día. En otras palabras, entrenar es cuidar el cuerpo para que nos acompañe y proteja a lo largo de la vida.

¿Cómo empezar a hacer deporte?

Muchos encuentran difícil iniciar y mantener un plan de ejercicio, incluso conociendo sus múltiples beneficios: mayor energía, mejor estado de ánimo, mejor sueño y reducción de estrés, ansiedad y depresión.

Contar con instrucciones y planes de entrenamiento no garantiza que se convierta en un hábito; se requiere la mentalidad adecuada y un enfoque inteligente. Los principales obstáculos suelen ser mentales: falta de confianza, pérdida rápida de motivación o desánimo frente a los desafíos.

Sin importar la edad o el nivel de condición física, es posible hacer que el ejercicio resulte menos intimidante y más disfrutable. La clave está en dejar de lado la mentalidad de “todo o nada”: no es necesario pasar horas en el gimnasio ni forzarse a hacer actividades que resulten monótonas o dolorosas.

Incluso pequeñas cantidades de actividad física semanal pueden mejorar significativamente la salud mental y emocional. Ser amable consigo mismo es fundamental. La autocompasión aumenta las probabilidades de éxito, mientras que castigarse por errores o por el nivel actual de condición física solo genera desmotivación.

Además, es importante revisar las expectativas: los cambios físicos requieren tiempo y constancia. Focalizarse en la regularidad y disfrutar del proceso, más que en resultados inmediatos, ayuda a crear un hábito sostenible que beneficie cuerpo y mente a largo plazo.