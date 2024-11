La respuesta del propietario de un restaurante a la reseña de un cliente que criticaba el cobro del servicio en mesa: “No se puede tener todo”

Una camarera de un restaurante exhausta (ShutterStock).

La hostelería es un cóctel a punto de explotar. Los malos tratos por parte de los clientes, el abuso de los empresarios y las malas condiciones de los empleados hacen que cada vez sea más difícil trabajar en el sector.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, publica en sus perfiles de Instagram, X y TikTok los abusos que sufren de forma diaria sus compañeros de profesión. Así, a las largas jornadas, al impago de horas extra y a los malos tratos por parte de clientes y empleadores, ahora se ha sumado una presión añadida: las reseñas de Google. Y es que, tal y como ha remarcado el influencer en numerosas ocasiones, la mala prensa puede salir muy cara.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Hola compis, me gustaría muchísimo saber la opinión sobre la reseña y la respuesta, en este caso y ver a quién le dais la canción”, así iniciaba Jesús Soriano la presentación de uno de sus últimos videos en TikTok. Esta vez, un cliente había utilizado las reseñas de Google para quejarse sobre el cobro del servicio. “Me parece fatal que nos incorpore el camarero dentro de la cuenta un total de 7 € por un servicio en mesa que, según La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha afirmado que, según su criterio, el cobro por el servicio de mesa o el cubierto es ilegal, ya que se considera implícito dentro del servicio hostelería”, empieza diciendo.

El cliente no solo se quejó a través de Google, sino que también le comentó esta opinión al trabajador, que se supone que no quería discutir y que no les iba a cobrar el servicio, pero finalmente lo hizo. “Me parece que el servicio ha sido nefasto y encima sin querer darnos explicaciones”, concluía el cliente.

Ante esto, el propietario no ha dudado en dar las explicaciones que el cliente estaba pidiendo. “Sentimos que no considere adecuado cobrar al que ya se cobra en el 95% de los establecimientos de hostelería”, comenta. El hostelero explica que cada parte del servicio hostelero es un trabajo distinto. “Para mantener unos salarios dignos, unas condiciones de contratación 100% legales y unos cobros puntuales regularmente, hace falta cobrar este concepto. “No se puede tener todo, legalidad, cumplimiento de pago prohibitivo de impuestos, subidas de materia primas, subidas salariales… Y además quejarnos por no querer pagar un simple euro porque no den un servicio personal”, sentencia.

La reacción de los usuarios

Las denuncia de Soriano siempre generan una fuerte polémica en las redes sociales. Así, han sido muchos los usuarios los que han querido compartir su opinión en los comentarios de este video. “Mal, todo mal. Que me cobren más cara la comida o bebida, pero que no me cobren algo ilegal. Si me pasa, no dudo en poner la puntuación más baja y no volver nunca más”, escribe Tomás. “Tanto camareros como clientes no llegáis a saber lo caro que es para un autónomo o empresa familiar pagar los costos externos a la mercancía y sacar un beneficio manteniendo precios económicos”, añade Vanessa.