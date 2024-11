El increíble cambio físico de Edmundo Arrocet: lo comparan con Flavio Briatore

El cambio físico de Edmundo Arrocet (Europa Press)

Es normal que una persona cambie de look alguna vez -o varias- en su vida. La exteriorización de la identidad pasa por ahí, al fin y al cabo. La identidad nunca está completamente desarrollada, por lo que, siendo susceptible a cambios en cuanto a la percepción propia y la imagen que se quiere dar, nunca puede ser demasiado tarde para someterse a un cambio de estilo radical.

También es habitual, sea de forma consciente o no, basarse en los estilos de personajes famosos. Realmente las tendencias en la industria de la moda funcionan un poco así: una celebridad se pone una prenda X o se corta el pelo de aquella manera y, sea a través de paparazzi o por sus propios medios, cuando llega a la población general suscita reacciones, tanto de rechazo como de apreciación, e inspira a la gente a “imitar” esos looks.

Recientemente, Edmundo “Bigote” Arrocet, humorista y actor chileno-argentino y exnovio de María Teresa Campos, la famosa periodista y locutora fallecida hace poco más de un año ha reaparecido en el ojo público con un cambio de imagen importante -ya que, teniendo en cuenta su imagen clásica de bigote y cabellera fina, está irreconocible- más parecida a la de Flavio Briatore, el exjefe de Fernando Alonso durante los mundiales de F1 de 2005 y 2006, que a la suya propia.

Edmundo Arrocet (izquierda) y Flavio Briatore (Europa Press)

Reaparece y no se parece (a sí mismo): el cambio de look de Edmundo Bigote Arrocet

Su reaparición se debe a un acto en honor a Fernando Navarrete por su trayectoria profesional en TVE que fue celebrado este jueves 14 de noviembre en el restaurante La Manzana, ocasión que el humorista aprovechó para lanzar una nueva advertencia a la familia Campos en relación al dinero que, supuestamente, se le debe desde hace años. El actor se dejó ver con su cabello natural, cubierto en canas blancas y brillantes, y habiendo reemplazado su bigote de siempre por una barba, también blanca y de oreja a oreja. Arrocet sigue “esperando a que me llamen para que me paguen”, según comentó a través de unas grandes gafas cuadradas de tinte azulado.

Según Marca, el propio Arrocet explicó que su imagen más saludable y cuidada se debe a haber adoptado un nuevo estilo de vida alejado de la consumición de azúcar: “Yo soñaba con los pasteles y ahora ya nada, he evitado el azúcar, simplemente” comentaba el humorista. Claro, no era su salud lo más chocante, sino el haberse desprendido, a sus 74 años - que serán 75 el día 29 de este mes - del look tan particular y confiable que no sólo había mantenido durante su carrera, sino que también era el origen de su nombre artístico, Bigotes Arrocet. Ahora, parece que el cómico haya secuestrado al estilista de Briatore y saqueado sus armarios.

