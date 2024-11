Edmundo Arrocet reaparece con un nuevo mensaje para las Campos

Edmundo Arrocet ha reaparecido este jueves, 14 de noviembre, en el homenaje a Fernando Navarrete por toda una trayectoria profesional en TVE en el restaurante La Manzana y allí ha aprovechado para lanzarle una nueva advertencia a las Campos.

Llevábamos mucho tiempo sin saber del humorista y ahora vuelve a la carga reclamándoles el dinero que siempre ha asegurado que le deben desde antes del fallecimiento de María Teresa Campos.

En dicho homenaje, Bigote ha confesado que no sabe nada del clan Campos, pero que sin embargo sigue "esperando a que me llamen para que me paguen". Eso sí, de momento no ha tomado ninguna medida legal para recuperar lo que, según él, le pertenece.

"Estoy dejando pasar un tiempo prudencial porque creo en la honorabilidad y espero que un día me llamen y que lo hagan como quieran", aseguraba Edmundo, que piensa poder recuperar ese dinero algún día.

En cuanto a la nueva vida de José María Almoguera delante de las cámaras, ha explicado que no ha visto nada porque ha estado fuera de España y que "le quiero mucho porque vivimos mucho tiempo juntos, siempre estaba visitando a su abuela".

Por último, el cantante todavía no sabe cómo va a pasar las Navidades... tiene pensado pasarlas "en Londres o en Ibiza o en Madrid", pero eso es algo que decidirá cuando pasen los días.