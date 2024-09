María Becerra se animó a un rotundo cambio de look y mostró el resultado en sus redes: “Pintó”

María Becerra se animó a un rotundo cambio de look y mostró el resultado en sus redes (Video: TikTok)

María Becerra se practicó un drástico cambio de look y compartió el resultado con sus seguidores a través de un divertido video que publicó en su cuenta de TikTok y que luego compartió en sus historias de Instagram junto a la leyenda “Pintó cambiazo”.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se ve que se está tiñiendo su anterior cabellera, que era larga y negra, y cómo luego esta se transforma en un corte carré con flequillo a media frente y un color acaramelado, un castaño claro, que lucirá este domingo en el primer programa de Susana Giménez, donde será entrevistada por la diva y dará un show en vivo.

Fiel a su estilo humorístico, la cantante actuó un audio viral que suele utilizarse en TikTok. Se trata de un diálogo de la serie Victorious, en una escena en donde la abuela del personaje Robbie (interpretada por Renée Taylor, actriz que se hizo mundialmente conocida por su papel de Sylvia Fine, mamá de Fran Drescher en la sitcom The Nanny) increpa a Cat Valentine (papel de la cantante Ariana Grande) por haberse teñido el pelo de rojo.

“A girl doesn’t dye her hair that color, unless she has psychological problems” (“Una chica no se tiñe el pelo de ese color, a menos que tenga problemas psicológicos”), le grita. Y Cat le responde: “My hair colour has nothing to do with my psychological problems!” (”El color de mi pelo no tiene nada que ver con mis problemas psicológicos”). Esta última línea fue interpretada por María en el video, orgullosa de su cambio de look.

María ahora luce un corte carré con flequillo a media frente, color acaramelado

Días atrás, Becerra abrió su corazón para compartir desde sus redes sociales una de las noticias más tristes de su vida. Junto a J Rei, su novio, contaron que estaban sufriendo con dolor la pérdida de su embarazo. “Ansiábamos tener un bebé”, escribió, envuelta en una gran angustia junto a una foto desde la cama de una clínica. En la tarde-noche del domingo, regresó a su cuenta de Instagram para destacar las muestras de cariño que había recibido.

La cantante se mostró rodeada de sus mascotas en imágenes en las que aparecía ya en su hogar. “Mejorando, rodeada de mucho amor. Es hermoso e increíble todo el apoyo y cariño que nos están haciendo llegar. Gracias”, puso, junto a dulces postales en las que se la ve vestida con una bata rosa, mirando con dulzura a uno de sus gatos.

En otra de las fotos, la artista de éxitos como “Acaramelao” y “Ojalá” se muestra tomándole de la patita a uno de sus perros. Las fotos dan cuenta de cómo encontró un refugio en su amor por los animales para sobrellevar el angustiante momento que le tocó. Ella misma había contado el devenir de su estado de salud, revelando a sus seguidores que había sufrido un embarazo ectópico. La noticia fue compartida mediante un emotivo texto y una imagen en la que aparecía junto a su pareja en la habitación de una clínica.

María Becerra contó que tuvo un embarazo ectópico (Instgram)

En su relato, comenzó narrando cómo sintió fuertes dolores abdominales luego de un ensayo, lo que la llevó a acudir a una guardia médica. Ahí, le informaron que cursaba un embarazo ectópico, que además había provocado una hemorragia. De acuerdo a la cantante, que sorprendió a sus fanáticos realizando una colaboración en el último disco de Paris Hilton, la intervención fue exitosa: “Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor. Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia”, explicó en su comunicado.

“Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos, ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro porque nos sobra amor y toda una vida por delante). Afortunadamente, el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos”, aseguró.