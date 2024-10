La justicia permite a Morad volver a su barrio al no haber indicios de que incitará unos disturbios en 2022

El cantante Morad durante una actuación en el Share Festival, en el Parc del Fòrum (Lorena Sopêna - Europa Press)

El juzgado de instrucción 4 de Hospitalet ha decidido archivar la causa abierta contra el rapero Morad en la que se le acusaba de haber incitado a varios jóvenes a atacar a la Policía el 20 de octubre de 2022 durante unos altercados. De esta manera podrá volver a la en la zona Bloques de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ya que era la principal medida cautelar que tenía impuesta.

“De todo lo actuado se desprende que según el Ministerio Fiscal no consta debidamente acreditado indiciariamente que los hechos por los que se procede constituyan infracción penal atribuible al encausado, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 641.1 de la LECr y 779 y 782 de la LECr, y no existiendo acusación particular, procede por disposición de la ley decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”, explica el auto emitido por el juzgado.

En el mismo escrito el juez añade que esta decisión será comunicada a los Mossos D’Esquadra, para que decidan si es procedente que se “inicien o continúen los procedimientos administrativos en materia de protección de seguridad ciudadana”.

La Fiscalía ya había pedido que se archivara la causa, porque de los atestados policiales no se desprende “de forma definitiva” que Morad tuviera “algún tipo de dominio sobre los altercados” ocurridos la noche en cuestión, según informa EFE.

Los disturbios de 2022

Los disturbios tuvieron lugar el 20 de octubre de 2022, cuando la policía local acudió a los Bloques de la Florida después de que los vecinos llamaran quejándose de los ruidos y molestias que provocaban un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, entre los que se encontraba Morad.

Cuando los agentes se acercaron al grupo, añade el ministerio público, el rapero les insultó y les avisó de que pagaría 1.000 euros a los jóvenes que le acompañaban para que “apedrearan” cada coche policial que vieran acercarse a los Bloques.

Varios de los jóvenes que acompañaban a Morad, no identificados, lanzaron piedras hacia los agentes y, minutos después, ardieron varios vehículos estacionados en el barrio, sin que fuera posible determinar quién les había prendido fuego.

Las otras causas abiertas

Morad, uno de los artistas más aclamados de la música urbana en España, ingresó en prisión el pasado mes de abril para cumplir una condena de seis meses de cárcel por poner en peligro la seguridad del tráfico cuando conducía su vehículo, en 2022.

El pasado mes de febrero, aceptó dos años de cárcel por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 a L’Hospitalet de Llobregat mientras grababa sin permiso un videoclip con un dron, una condena que le fue suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años.

También en febrero aceptó indemnizar con 10.000 euros a un mosso d’esquadra en otro de sus frentes judiciales, en este caso por grabar a un agente que le multaba y colgar las imágenes en sus redes sociales, donde le calumnió asegurando que era un “abusador de menores”. Cuenta además con otra causa abierta, en la que la Fiscalía le pide seis años de prisión por atacar e intimidar con una defensa Táser a varios agentes de los Mossos d’Esquadra tras saltarse el confinamiento nocturno en julio de 2021 en L’Hospitalet, en plena pandemia.

*Con información de EFE