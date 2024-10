La becaria expulsada de Malinche tras aplazarse su declaración por ansiedad: "Soy un grano en el culo para Nacho Cano".

La becaria expulsada del musical Malinche, Lesly Guadalupe Ochoa, ha reaparecido públicamente después de que el juzgado que investiga a Nacho Cano aplazase su declaración al presentar un parte médico en el que le fue diagnosticado un ataque de pánico y un cuadro de ansiedad. Tras la suspensión, la mexicana ha publicado un vídeo en el que asegura ser “un grano en el culo para Nacho Cano, un grano que puede explotar de un día para otro”.

Lesly asegura que el procedimiento judicial, que ha trascendido a la opinión pública, le genera “ansiedad”, aunque en el vídeo no muestra síntomas del cuadro que le fue diagnosticado en el servicio de urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid el pasado 2 de octubre, a penas 24 horas antes de su citación en el juzgado: “Yo aquí no les voy a hacer un cuadro de ansiedad porque yo quiero que la gente me entienda”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

En el mismo vídeo desliza que ha recibido amenazas y pide apoyo a sus seguidores: “Estén al tanto que si algo me pasa, yo ya he tenido advertencias, ¿vale? Yo no voy a dar un paso atrás porque yo no estoy mintiendo”. Además, insiste en que el motivo de su expulsión del programa de becas de la productora Malinche fue “ver algo que no debía”. Se refiere, como contó en sus denuncias a la Fiscalía y la Policía Nacional, a un supuesto beso entre Nacho Cano y una mujer en una discoteca de la capital el pasado mes de diciembre. Lesly denunció estos hechos ante el Ministerio Público, que archivó sus diligencias al no apreciar indicios de un delito de amenazas, tal y como publicó Infobae España.

“No sé si fue a propósito, no sé si fue la situación, que no estaba en condiciones la asistente, pero la asistente me mandó en una furgoneta aparte de donde iban mis compañeros y a ellos se los llevaron al hostal y a mí me llevaron a la discoteca donde estaban estas personas y yo vi lo que no debía de ver, ¿ok? Por esa razón fue por la que me echaron”, sostiene en el vídeo publicado en redes sociales. Desde Malinche reiteran que fue apartada por no adaptarse al programa como sus compañeros.

Asimismo, Lesly niega que se haya inventado “todo esto para perjudicarlo” -a Nacho Cano-. “Yo no me inventé absolutamente nada. Él me trajo y me hizo pasar por todo esto”, sentencia.

Un ataque de pánico

La declaración de Lesly estaba programada para este viernes 4 de octubre en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que investiga a Nacho Cano por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, el día anterior su defensa presentó al juzgado un escrito, al que ha tenido acceso este medio, en el que solicitaba la suspensión de la comparecencia por padecer “un grave cuadro ansiolítico y un ataque de pánico” que le habían sido diagnosticados el miércoles, día 2, en las urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La suspensión de la declaración de la becaria que denunció a Nacho Cano se produjo después de que Inspección de Trabajo concluyera que los 17 becarios mexicanos de Malinche realizaban “prácticas no laborales” y ajenas al sistema educativo, por lo que no era “necesaria su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social”, según el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, al que ha tenido acceso Infobae España. Además, señala que el músico, investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores, tampoco tenía a los jóvenes mexicanos sometidos a “una relación laboral encubierta”.