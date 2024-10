Esta es la serie de Prime Video en la que aparecerá David Broncano tras su éxito con ‘La Revuelta’

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta ha convertido a David Broncano en uno de los rostros más reconocidos de la televisión actualmente. A pesar de que su fama comenzó en la radio y en su salto a Movistar Plus+, esta nueva etapa en TVE lo ha consagrado como una figura esencial del periodismo español. Y es que, el éxito que ha brindado a la cadena pública y su guerra de audiencias con El Hormiguero ha marcado un antes y un después en la historia de nuestra televisión.

El pasado miércoles, el jiennense marcaba un hito al lograr su mayor victoria contra Pablo Motos al concentrar un 18,6% de cuota de pantalla frente al 12,4% de Antena 3. Además, las invitadas de la noche eran de lo más especial, ya que devolvió a María Patiño y Belén Esteban a las cadenas generalistas, y ”robaron” a Ana Mena tras su paso por El Hormiguero.

El humorista es uno de los hombres más cotizados gracias a su programa, pero nunca ha ocultado su pasión por el mundo del cine. Por ello, en más de una ocasión se le ha podido ver haciendo cameos en varias series como Amar es para siempre, El fin de la comedia o Capítulo 0. Sin embargo, tras este reciente éxito lo podremos ver de nuevo en uno de los próximos estrenos de Prime Video.

Se trata de Medina: El estafador de famosos, el primer true crime de humor de nuestro país que presenta la historia de un hombre que engañó durante más de 20 años a algunas de las personalidades más influyentes de España, como Andreu Buenafuente, Miguel Rellán, Carlos Areces, Berto Romero, Kira Miró o Joaquín Reyes. Mediante la dramatización de los relatos de las víctimas y los fraudes, Ponce mostrará a España una historia de engaños y humor.

“Existe un misterioso personaje en España que lleva 20 años estafando pequeñas cantidades de dinero a numerosas personalidades de la televisión. Simulaba trabajar con ellas mientras en su vida personal vivía todo un drama”, comienza diciendo la premisa de la serie. Sin embargo, hay uno de ellos que no va a dejar pasar la oportunidad de desenmascararle, Jorge Ponce, quien está decidido a encontrarlo “utilizando todos los recursos a su alcance: desde detectives privados hasta el gran catálogo de cómicos que han sido víctimas del engaño”.

No obstante, no todo es humor y según reveló Ponce en sus redes sociales, la idea nace de una experiencia personal: “Un misterioso genio del engaño lleva años estafando pequeñas cantidades de dinero a las celebridades de nuestro país. A mí me sacó 20 eurazos el tío zorro. Pero esto no va a quedar así. Reuniré al mejor equipo de profesionales o al segundo mejor para destapar al cerebro de esta trama. Medina: El estafador de famosos, disponible en Prime Video el 18 de octubre”.

David Broncano y Silvia Alonso en 'Medina: El estafador de famosos' (Prime Video)

El papel de David Broncano

Broncano es otra de las víctimas del criminal Antonio Medina, y también aportará su testimonio como estafado. Aunque su papel no solo estará delante de las cámaras, ya que ya productora encargada del 50% del proyecto es Encofrados Encofrasa, de Ponce, Lydia Cerrudo, Xen Subirats, Ricardo Castella y él. La otra mitad de la producción se encuentra realizada por El Terrat, compañía de Andreu Buenafuente y que también se encuentra al mando en La Revuelta.

