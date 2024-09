El mejor truco para dejar los cristales de las gafas relucientes

Gafas de ver. (Freepik)

Uno de los problemas más frecuentes para las personas que llevan gafas es mantener los cristales limpios. Llevar unas lentes sucias es molesto, incómodo y además, perjudicial para la vista. Será por eso que en cuanto se atisba un mínimo de suciedad tendemos a acercárnoslas a la boca hasta empañar los cristales con nuestro aliento para luego frotarlo con una camiseta o una gamuza. Una costumbre muy extendida y, sin embargo, desaconsejada por los profesionales.

Es importante mantener una limpieza rigurosa de las gafas para evitar perder nitidez o que se rayen, algo que también sería perjudicial para nuestros ojos. A pesar de que parezca una tarea sencilla, en realidad es bastante compleja porque nunca se consiguen eliminar esas motas de suciedad del todo. Pero, quizás, ese problema haya llegado ya a su fin gracias al truco infalible compartido por una experta.

Por qué la gamuza no es recomendable

Mujer limpiando sus gafas. (Freepik)

La trabajadora de una óptica ha compartido un vídeo en TikTok en el que explica cuál es la mejor manera de limpiar los cristales. El uso de las gamuzas o paños de microfibra, podría no ser la mejor de las opciones. La profesional resalta que el problema “es que vienen con distintas calidades”. “Yo los recomiendo para envolver los cristales y guardarlos en el estuche, para nada más, porque con el tiempo encima se ensucian y lo único que hacen es llenarte de más grasa”, explica.

En cuanto a los líquidos limpiadores, apunta que ella sólo los utilizaría para casos concretos en los que es necesario salir de un apuro, como, por ejemplo, si se está en la calle. Es importante evitar la fricción excesiva y limpiarlos con movimientos que vayan del centro hacia fuera, con un papel y sin frotar.

La mejor manera de limpiar las gafas

El truco que se ha vuelto viral en redes sociales consiste en utilizar un producto que todos tenemos en nuestras casas: detergente para la vajilla. Acorde a la experta “funciona siempre y cuida mucho los cristales”. El método a seguir es el siguiente: aplicar unas gotitas en la yema de los dedos, “hacer espumita” y frotar suavemente los cristales bajo el agua del grifo.

Una vez limpias, un punto importante a tener en cuenta es secarlos con “papel tisú”. “¿Con el pañuelo con el que te suenas los mocos? Con ese”, aclara para que no haya ninguna duda, entre risas. Pero, no sólo nuestras lentes necesitan cuidados, el borde de las gafas también requiere atención. Con el tiempo, la grasa de la piel se acumula en el borde, lo que puede provocar que esa sensación de suciedad no se vaya a pesar de haber limpiado bien los cristales. Si esto ocurre, la experta recomienda acudir a la óptica, ya que, será necesario retirar la montura para sanear la parte interior.

#limpiarmislentes #gafas #solucion ♬ sonido original - optica ocelo @optica.ocelo24 Respuesta a @edictamiranda ¿Cuál es la mejor forma de limpiar los cristales de tus lentes? Pues hay muchas.. La que yo recomiendo son unas góticas de detergente en la yema de los dedos, hacemos espuma, llevamos los lentes bajo el agua, limpiamos con los dedos con suavidad, y por último los secamos con papel tissue. #limpiacristales

Gracias a los trucos aportados por la experta, no sólo les diremos adiós a esas manchas tan molestas que nos emborronan la vista, sino que también prolongaremos la vida útil de las gafas, protegiéndolas de daños.