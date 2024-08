Ágatha Ruiz de la Prada desvela su situación económica y otros detalles de su vida: “El innombrable se ha venido a vivir a dos portales de mí”

Ágatha Ruiz de la Prada en una imagen de archivo

Después de haber vendido su tienda de la calle Serrano, Ágatha Ruiz de la Prada se despide con mucha pena de su dúplex del Paseo de la Castellana. A pesar de haber puesto un precio de 7,8 millones de euros a la que era su vivienda, la diseñadora ha descartado, en una entrevista para la revista ¡HOLA!, que se deba a una mala situación económica.

“No debo ni medio céntimo. Es que nunca he tenido problemas económicos”, niega la exconcursante de Bailando con las estrellas. La diseñadora asegura conocer el mercado inmobiliario y afirma que el precio de su vivienda es barato en comparación de lo que hay en Madrid. “Desgraciadamente, la nueva casa me ha costado más dinero, es más cara. No lo he vendido por problemas económicos, sino porque me da la gana. Mis niños son mayores, el tiempo pasa y quiero hacer lo que me apetezca”, aclara la diseñadora.

En la entrevista, se recrea en lo mucho que le gusta ese piso y la pena que siente al irse, pero la ausencia de sus hijos Trsitán y Cósima y su actual momento vital le han motivado al cambio: “Esta casa es muy grande para mí, pues ya no viven Tristán y Cósima. También estoy en otra etapa tras 26 años aquí”.

Otro de los factores que no pasa por alto es que, “el innombrable”, como se refiere a su exmarido Pedro Jota Ramírez, se ha mudado recientemente muy cerca de ella. “Se ha venido a vivir a dos portales de mí. No sé que le pasa a este hombre. Quizá echaba de menos el barrio de su vida anterior, pero hay que tener mala uva”. Aunque niega que ese sea el motivo principal de su traslado, reconoce que tener cerca al padre de sus hijos le ha dado más ganas de marcharse de la zona.

La nueva casa de Ágatha

La empresaria ya tiene nueva estancia y está en proceso de convertirla en su hogar: “Me la dieron el 11 de julio y, cuatro días después, empecé las obras para ‘agathizarla’”, contaba Ágatha para ¡HOLA!, anunciando que para finales de año estará terminada y lista para entrar a vivir.

“Es una casa más pensada para una etapa de señora mayor. Lo que estoy haciendo ahora a todos los niveles no lo podría hacer dentro de diez años. Era ahora o nunca”, señala la aristócrata que a sus 66 años planea un hogar para su vejez.

La nueva vivienda se encuentra en pleno centro de la capital, una zona con mucha demanda pero por la que tenía mucho interés la diseñadora: “Es que no quería irme a la Moraleja ni a Aravaca. Quería centro, centro de Madrid. Por eso me ha costado más, pero no pasa nada”.

Nuevos locales: de Serrano a Recoletos

El único talento de Ágatha Ruiz de la Prada no es la moda. La que es también marquesa y baronesa, tiene una gran determinación por los negocios. Tras la noticia de la venta de su tienda de la calle Serrano, la diseñadora anuncia que ya tiene nuevo local en la calle Villanueva, entre el paseo de Recoletos y la calle Alcalá.

“Está en uno de los edificios más bonitos del barrio de Salamanca. Tiene un jardín interior que es del Ayuntamiento. Es una maravilla”, presume así de su nuevo negocio.

La artista del color también confiesa su truco para nunca perder dinero. “Siempre gasto menos de lo que ingreso. Vendo la tienda, pero me compro otra; vendo mi estudio; pero me compro otro, y vendo mi casa, pero me compro otra”, desvela así el secreto de cómo la diseñadora gestiona todas sus propiedades.