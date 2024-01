Pedro J. Ramírez nos confiesa cómo se encuentra a pocos días de convertirse en abuelo

27/01/2024 PEDRO J. RAMÍREZ. Contando los días para convertirse en abuelo por primera vez, Pedro J. Ramírez está saboreando uno de sus mejores momentos personales. Después de haber alcanzado la estabilidad emocional al lado de su mujer, Cruz Sánchez de Lara, se dejaba ver en el Teatro Real y nos confesaba cómo ha comenzado el año. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Contando los días para convertirse en abuelo por primera vez, Pedro J. Ramírez está saboreando uno de sus mejores momentos personales. Después de haber alcanzado la estabilidad emocional al lado de su mujer, Cruz Sánchez de Lara, se dejaba ver en el Teatro Real y nos confesaba cómo ha comenzado el año. Discreto como siempre con su vida privada, le preguntábamos cómo se encuentra a pocos días de que nazca su primer nieto y nos confesaba que "es algo que afecta a mi hijo Tristán. Yo creo que él está contento, pero él es una persona muy privada y no está hablando de esto, no voy a ser yo el que lo haga". El periodista llegaba solo al Teatro Real solo, excusando la ausencia de su mujer por motivos laborales: "Ha terminado ahora y va a llegar tarde" y es que la pareja se ha convertido en una de las incondicionales en este tipo de eventos. Por último, el comunicador no ha querido entrar a valorar el paso de su exmujer, Ágatha Ruiz De La Prada, por el programa 'Bailando con las estrellas' y prefería desviar el tema exponiendo su verdadera preocupación, que no es otra cosa que "lo que está pasando con la amnistía".