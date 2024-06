Ágatha Ruiz de la Prada pone en venta la vivienda que compartió con “el innombrable”: un ático en Castellana por 7 millones de euros

Ágatha Ruiz de la Prada asiste a 'La Fiesta de la Primavera' en el hotel Mandarin Ritz Oriental el 27 de abril de 2022 en Madrid, España. (Pablo Cuadra/Getty Images)

Ágatha Ruiz de la Prada sigue sin cruzar palabra con su exmarido Pedro J. Ramírez, o “el innombrable” como le llama ella, y ahora ha decidido que no quiere tener ni la oportunidad de encontrárselo por la calle. Y es que, tras la la reciente mudanza del director del diario El Español con su actual pareja Cruz Sánchez de Lara a solo unos portales de su casa en el exclusivo barrio de la Castellana, ha tomado la decisión de poner tierra de por medio y vender la propiedad.

Un ático de más de 600 metros cuadrados en el que Ágatha Ruiz de la Prada compartió sus mejores momentos con Pedro J. La vivienda incluye varios salones, seis habitaciones, una terraza invernadero y seis baños, que sumado al exclusivo barrio en el que se encuentra, le otorga un valor de 7 millones de euros.

La diseñadora espera poder desprenderse de él lo antes posible, todo con tal de no tener que cruzarse por la calle con su exmarido, de quien no es la primera vez que toma medidas drásticas para no tener que coincidir. En 2017 la pareja firmaba el divorcio tras solo unos meses casados y más de treinta años juntos; sin embargo, la madrileña no acudía al notario de manera amigable, ya que decidió vestir un burka con tal de que el periodista no pudiera verle la cara.

“No quería que mi ex me volviera a ver”, confesó en 2017 a la revista ¡Hola!. “Desde el mismo momento en que me dijo que quería separarse, ya no quise verle nunca más, por eso me llevé un burka que me habrían traído de Afganistán”, indicó.

A pesar de que Ágatha estaba segura de que no coincidiría con su expareja durante la firma de su separación, “no quiso jugársela”. Y de hecho, aunque no ocurrió en esa ocasión, el ritmo de vida de ambos les hizo reencontrarse un tiempo después en Italia. “Lo único que yo quería era que él no me volviera a ver nunca más”, algo que no se cumplió durante una fiesta a la que acudieron ambos en Venecia.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara asisten al 25º Aniversario del Periódico 'La Razón' el 21 de noviembre de 2023 en Madrid, España. (Paolo Blocco/Getty Images)

Los nuevos horizontes de Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora se encuentra en un muy buen momento, ya que recientemente ha cumplido su sueño de ser abuela gracias a su hijo Tristán. “Me levanto contenta siempre. Ahora estoy en pleno cambio radical en mi vida, cambio de casa, nueva tienda, una nieta monísima, la primera, que acaba de nacer. Mi cabeza va a mil”, explicó en una entrevista a Vanitatis. Tanto es así, que se aventuró a también cerrar una etapa laboral al cambiar la localización de su boutique.

Ruiz de la Prada puso a la venta el local situado en la calle Serrano en 2021, y desde entonces ha estado buscando la localización perfecta para la marca. ‘’Si Dios quiere, voy a abrir mi tienda nueva, espectacular, cerca de la Puerta de Alcalá. Eso va a hacer que busque hasta nueva casa. Me gustaría cambiar mi vida por completo con el cambio de tienda, aunque mi vida está bastante bien’', confesó a la revista ¡Hola!.