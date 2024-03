Un cliente se queja porque una pizzería no le abrió la puerta y la respuesta del dueño sobre sus horarios es contundente

Un camarero en la terraza de un bar. (Europa Press)

El sector de la hostelería ha sido protagonista en polémicas de todo tipo. Por un lado, los hosteleros se quejan de las dificultades para contratar personal. Por otro, los trabajadores, principalmente los camareros, se hacen eco de los continuos problemas que se encuentran en sus condiciones laborales. Al mismo tiempo, es común encontrar quejas de clientes que, a través de sus reseñas, alaban o critican el trabajo de los dos anteriores.

La cuestión de los horarios de apertura y cierre es uno de los temas más candentes en lo que a hostelería se refiere. En los últimos días, el usuario de X Soy Camarero, una cuenta de redes sociales que comparte las denuncias de los trabajadores de la hostelería, ha reabierto este debate al compartir la contundente respuesta que un repostero ha dado ante una reseña sobre el asunto.

Te puede interesar: El dueño de un bar se salta la ley, ofrece a una camarera un contrato de 48 horas semanales y le dice que es así para cobrar más

Todo comienza con la experiencia de un cliente, que trató de entrar a un local de pizzas cuando este aún tenía la puerta cerrada. A pesar de sus intentos por llamar la atención de los trabajadores, que aún estaban dentro, estos decidieron no abrir.

Una experiencia que estos clientes quisieron valorar negativamente a través de una reseña a la que el establecimiento no ha dudado en responder. “No me pareció nada bien que estábamos un viernes a las 20:30 de la tarde y la camarera y el cocinero aun viéndonos, no nos abrieron la puerta, nosotros picamos para pedir unas pizzas y nos fuimos porque no nos abrieron para siquiera preguntar que queríamos”, se puede leer en la reseña.

Te puede interesar: Jesús Soriano (@soycamarero) explica los problemas de la hostelería con los horarios: “Es un desastre. Lo que hacen esos turnos es quemar a la persona”

Respuesta del dueño de un restaurante al comentario de un cliente (SoyCamarero/X)

La aplaudida respuesta del dueño de esta pizzería

El propio restaurante no tardó en responder para dar explicaciones sobre su manera de proceder. “Mire, normalmente no respondo ya a nadie, pero a las 20.30 h no vinieron, 19.30 h eran, y si la puerta está cerrada será porque no está abierto, tengo un horario y la gente tiene derecho a descansar”, afirmaba contundente el dueño de la pizzería. “Habíamos terminado del medio día 19.00″, continuaba aclarante, “entonces como yo esclavista no soy, respeto el horario del trabajador. Recuerde que un establecimiento está abierto cuando la puerta se abre, gracias”.

Una respuesta aplaudida por la mayoría de los seguidores de Soy Camarero, que se unían a la queja del hostelero denunciando situaciones similares. “Muy injusto que haya gente que ponga reseñas negativas a un establecimiento solo porque estaba cerrado cuando fueron. Si la puerta está cerrada, es obvio que no hay servicio”, comentaba uno de los usuarios, mientras que otros comparaban la situación con casos similares en supermercados y otros establecimientos: “Yo he visto a personas colarse en un súper, cuándo van a las 8.00 a ordenar y reponer, aun dejando las persianas bajadas, y preguntar si están abiertos”, contaba otro.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

No obstante, algunos sí tuvieron algo que objetar a la reacción del dueño de este establecimiento.”Me parece mal que no abrieran, era simplemente preguntar y ya, no se sabe la situación”, aseguraba un usuario. “Imagínate que les estaban siguiendo o algo. Era preguntar, si te dicen que quieren pizzas los mandas a la mierda, pero por si acaso siempre preguntar”.

Esta reseña y su respuesta, compartidas por la cuenta de Soy Camarero, han sido reposteada más de 700 veces y cuenta con miles de ‘me gusta’ en la red social. “La respuesta es simplemente sublime, más hosteleros así”, añadía el creador de contenido junto con su publicación.