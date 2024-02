Sainz pide paz en su adiós a Ferrari: “Ayudaré a Leclerc si tengo que hacerlo, de la misma manera que espero que él me ayude”

Carlos Sainz, con Charles Leclerc de fondo, en el último GP de Brasil (AP Foto/Marcelo Chello)

Si hay un equipo en el que todas las miradas están puestas en los prolegómenos de la nueva temporada de la Fórmula 1, ese es Ferrari. La escudería italiana acapara los focos de manera irremediable debido al anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a Maranello en 2025. Un movimiento que va a provocar la salida de Carlos Sainz del que ha sido su equipo durante los últimos cuatro años, ya que se ha optado por que sea Charles Leclerc quien acompañe al heptacampeón del mundo en la Scuderia la próxima temporada.

📺Carlos Sainz, esta noche en el telediario



💬"Las ganas de volver a subirme al coche son las mismas, no ha cambiado nada"



💬"Queda un 2024 importante que puede ser una buena oportunidad para mí de hacer un buen año" pic.twitter.com/0oCJ9Am4JH — Teledeporte (@teledeporte) February 13, 2024

Al español no le queda otra que hacer de tripas corazón e intentar rendir al máximo nivel en su despedida de la escuadra por excelencia del Gran Circo. Fue el único piloto ajeno a Red Bull que consiguió llevarse un Gran Premio en 2023, pero tendrá que buscarse un nuevo destino para seguir pilotando en el Mundial. La mayor querencia de sus jefes hacia Leclerc venía haciéndose patente, pero ha sido el futuro traspaso de Hamilton el que ha acabado por evidenciar del todo que Ferrari apuesta más por el monegasco.

Te puede interesar: Ferrari se pronuncia tras el fichaje de Hamilton

Sainz ya reconoció que conducir sabiendo que esta etapa se acaba pronto no es plato de buen gusto para nadie. Y, sin embargo, confía en que seguirá luchando en la parte alta de la parrilla y en que sólo le esperan cosas buenas en el futuro. Así volvió a evidenciarlo en la presentación del SF-24, nuevo monoplaza de Ferrari. En el evento, el madrileño atendió a los medios y quiso aclarar que, a pesar del daño colateral que le ha afectado de lleno, la profesionalidad debe primar y lo hará.

Carlos Sainz en Abu Dabi (REUTERS/Rula Rouhana/Archivo)

Sainz no quiere guerras internas en Ferrari

Las órdenes de equipo en Ferrari han favorecido a Leclerc de manera ostensible en los últimos tiempos. Ante la posibilidad de que la batalla entre compañeros pueda recrudecerse con motivo del adiós de Sainz, este último ha querido manifestar que será leal hasta el final y que cumplirá los mandatos pertinentes.

Te puede interesar: Así será el último Ferrari de Carlos Sainz

“Por supuesto. Siempre he sido un piloto de equipo. Siempre seré… En todos los equipos en los que he estado en la Fórmula 1, siempre he sido, creo, un gran piloto de equipo. Siempre he sido ejemplar en ese sentido”, comentó Sainz este martes. Eso sí, con una matización que hay que tener en cuenta: “Definitivamente, ayudaré a Charles si tengo que hacerlo, de la misma manera que espero que Charles me ayude si yo también puedo conseguir algo”.

“Creo que la cantidad de presión que voy a poner en mí mismo, en el equipo y en mis ingenieros y todos los involucrados será exactamente la misma. El hambre de ganar carreras, de convertirse en campeones, no cambia sólo por lo que está sucediendo de cara a 2025. Todos tenemos el mismo objetivo. Todos tenemos las mismas ambiciones este año”, aseveró Sainz. Por eso, no dudó en reiterar: “El hecho de que yo no vaya a ser un piloto de Ferrari en 2025 no significa que no queramos convertirnos en campeones este año o ganar carreras, ¿no? Así que creo que será lo mismo”.

Carlos Sainz y Lewis Hamilton (REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

La cuestión del porvenir está ahí de forma inevitable, pero Sainz sabe mejor que nadie de lo que es capaz: “No necesito demostrar qué puedo hacer tras nueve años en F1 y cuatro en Ferrari”. “A ver si defendemos menos la posición este año y podemos adelantar más y mejorar algunos puntos. A ver lo que podemos sacar del coche este año”, se automotiva.

Es consciente de que Max Verstappen vuelve a ser el favorito indiscutible para llevarse el campeonato, pero tirar la toalla de antemano no está en sus planes. Y más cuando tiene que buscarse asiento nuevo. “Va a ser un largo proceso y ahora quiero tomarme mi tiempo de escuchar todas las opciones, toda la información posible, y tomar la decisión. Ahora mi mente está en Baréin y en hacer el mejor año posible”, afirmó convencido un Carlos Sainz que intentará despedirse de la forma más satisfactoria posible de Ferrari.