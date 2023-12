Gasquet predice el futuro de Nadal: “Será competitivo y ganará partidos”

Rafa Nadal y Richard Gasquet en la Rafa Nadal Academy. (@rnadalacademy)

Confirmó que se alejaba de las pistas el pasado mes de mayo desde su lesión en enero. Pasó por quirófano en junio. Desde entonces, ha ido recuperándose lentamente después de su paso por quirófano. Comenzó con entrenamiento de gimnasio hasta que pudo regresar a pisar la pista y golpear la pelota. A medida que se acercaba el final de año, resonaba el regreso de Rafa Nadal en el Abierto de Australia. El balear no hizo esperar mucho y pronto confirmó que su reaparición sería en Brisbane los primeros días de enero. Una competición que afrontará a modo preparación antes del primer Grand Slam de la temporada, con un único objetivo claro: volver a su gran nivel.

Hace unas semanas se desplazó hasta Kuwait para entrenarse con Arthur Fils, una joven promesa del tenis. En varios vídeos se pudo ver el alto nivel que había sido capaz de alcanzar Nadal, algo que corroboró el francés. Fils le confesó al extenista Ivan Ljubicic que estaba jugando a un nivel muy alto: “¿Nadal? Arthur Fils me escribió para decirme que estaba jugando a un nivel muy alto. Siempre espero grandes cosas de Rafa”.

Desde su regreso, se entrena en Manacor, su ciudad, junto a una leyenda del tenis como es Richard Gasquet. El español lo ha vencido en 18 ocasiones en las que se han enfrentado. La única victoria del galo fue hace 20 años en el Challenge de St. Jean de Luz. En una entrevista con el periódico francés L’Equipe, Gasquet confirmó las palabras de Fils sobre el alto nivel de Nadal y no tiene dudas de que ganará partidos el próximo año: “Rafa me dijo que tardó un poco en volver, pero sentí que ya no tenía dolores. Será competitivo y ganará partidos, ¡no hay ninguna duda! Hace largas sesiones de 3 horas. Eso es lo que hay que hacer, jugar tanto como sea posible”.

El francés reveló cómo fue la coincidencia con el español. Gasquet dio el paso de contactar con Nadal, cuando este anunció que estaba buscando jugadores para diciembre: “Estaba buscando a algunos jugadores para el mes de diciembre y le dije que yo quería”. “Estuve aquí antes, pero hace unos 10 años, a finales de 2014. Había solamente una pista cubierta, ya no es lo mismo. Es magnífica, con mucha gente en las pistas. Tiene todo lo necesario en cuanto a infraestructuras, con pistas de tierra batida y un hotel. Struff también está aquí, este martes entreno con Munar, además de Rafa”, contó.

“Jamás apostaría en contra de Nadal”

Su vuelta a la competición se ha convertido en la comidilla del circuito. Boris Becker, otra leyenda del tenis, ha sido el último en pronunciarse. “Jamás apostaría en contra de Rafael Nadal en una pista de tenis. Es tremendamente fuerte, ha ganado muchísimo, tiene tantísima experiencia. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y si él cree que tiene posibilidades de ganar grandes títulos y jugar a un alto nivel, entonces tienes que creerle. En mi mente no hay ninguna duda. Estoy convencido de que no irá a Australia con las mayores expectativas: sus objetivos deben ser Roland Garros y los Juegos Olímpicos, de nuevo en tierra batida”.

Nadal sigue elevando la intensidad de sus entrenamientos antes de regresar al circuito ATP desde el inicio de 2024. Como parte de la pretemporada, que ha transcurrido mayormente en su academia de Manacor, además de Kuwati, a otro de sus centros de entrenamiento, donde se enfrentó a Fils. El broche a la preparación tendrá lugar en Mallorca, hasta los últimos días de diciembre, en los que Rafa Nadal viajará a Brisbane para disputar su primer torneo en los últimos 12 meses.