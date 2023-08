El PP catalán abre una brecha con Feijóo y rechaza las conversaciones con Junts: “Son nuestro rival”

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, junto al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. (David Zorrakino / Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo tiene 30 días para recabar los cuatro votos que le faltan y sacar adelante su investidura. El Partido Popular va sobrado de tiempo, sobre todo porque cada vez parece menos probable que se cumplan los planes de su líder. El PNV ha reiterado su negativa a participar “en combinaciones” con la extrema derecha. La opción de seducir a los “socialistas incómodos” y buscar tránsfugas en la bancada del partido se ha topado de frente con el rechazo del PSOE. Por último, la carta de Junts per Catalunya, donde hasta el momento reina el silencio, no promete llegar a buen puerto.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha concedido al candidato popular un mes de margen para lograr la mayoría requerida con la que sueña desde la amarga victoria del pasado 23 de julio. El PP tiene previsto poner en marcha la ronda de contactos esta misma semana, aunque los silencios y el malestar complican el saque inicial. El pasado miércoles, varios dirigentes populares situaban al partido de Carles Puigdemont como un interlocutor válido tras seis años de críticas y menosprecios. Los que hace unos meses eran “golpistas” ahora representan a “un partido cuya legalidad no está en duda”, un cambio de discurso que no ha sentado del todo bien en algunos territorios.

Las voces discordantes no se han hecho de rogar. El silencio de algunos barones, como Carlos Mazón o Isabel Díaz Ayuso, choca con el desconcierto que han manifestado desde el PP catalán. Alejandro Fernández, presidente autonómico del partido, ha abierto una brecha con Génova que puede hacer tambalear las negociaciones. “Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar. Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos...”, aseguraba el dirigente a través de Twitter.

JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar".

Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos... — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 27, 2023

Un baño de masas con grandes ausencias

El mensaje llegaba poco después de que Alberto Núñez Feijóo reiterase su intención de dialogar con todas las fuerzas parlamentarias a excepción de EH Bildu. El número uno del partido se ha dado un baño de masas este domingo en Soutomaior (Pontevedra), donde ha reunido a cerca de 1.500 altos cargos y militantes populares. Cuca Gamarra, Borja Semper y casi todos los líderes territoriales han estado presentes en el acto, aunque la ausencia de Isabel Díaz Ayuso ha empañado su puesta de largo.

“El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después se puede coincidir o discrepar. Esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no”, ha vociferado el candidato a la presidencia del Gobierno ante el desconcierto de algunos de los allí presentes. La cuenta oficial del PP de Catalunya ha suscrito las palabras de su máximo representante y ha calificado de “separatista” al partido de Carles Puigdemont.

Los vaivenes de Alberto Núñez Feijóo en su camino hacia la investidura amenazan con agitar el avispero interno de las distintas corrientes del partido en un tema tan sensible como el independentismo catalán. No es la primera vez que Alejandro Fernández pone en evidencia las contradicciones de la dirección nacional del partido. Este miércoles, poco después de que Feijóo tendiese la mano a ERC y Junts para negociar su investidura, el presidente del PP de Catalunya lanzaba otro dardo en la misma red social: “No hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones”.

Seguir leyendo: