Iñigo Martínez sale del Athletic tras "rechazar la oferta" del club

Bilbao, 6 jun. El Athletic Club confirmó que Íñigo Martínez no seguirá la próxima temporada en el equipo rojiblanco "después de diferentes intentos de negociación en las dos últimas temporadas" en los que, según el club, el central "ha mantenido su rechazo a la oferta para ampliar su contrato".

"El futbolista ha decidido emprender un nuevo rumbo profesional después de seis temporadas como león y 177 partidos, 18 de ellos en esta última campaña. El central, que llegó procedente de la Real Sociedad en enero de 2018, se lleva en su palmarés un título de la Supercopa", explica el Athletic.

De manera simultánea al comunicado del Athletic, que ha publicado también un vídeo en sus canales con imágenes del defensa internacional con la camiseta rojiblanca, Iñigo ha confirmado también su marcha en sus redes sociales con otro vídeo en el que asegura que considera que "ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto deportivo".

"Desde mi llegada me habéis hecho sentir como uno de los vuestros, como un león más. Sabéis que siempre me he dejado absolutamente todo lo que tengo por defender este escudo, por mis compañeros y por vosotros. Siempre", recalca.

El defensa, que podría recalar en el FC Barcelona la próxima temporada, recalca: "No es fácil dejar mi tierra, mis raíces y las de mi familia".

"Bizkaia es y será siempre nuestra casa", apostilla el de Ondarroa antes de dar las gracias a "todos los empleados del club, cuerpo técnico, compañeros y amigos y, por supuesto, a vosotros, afición".

"Seguid apretando, apoyando y haciendo de San Mamés la Catedral del fútbol. Ha sido un gran placer defender este escudo. Hasta pronto", concluye el vídeo. EFE

