Daniel Craig reveló por qué en un primer momento rechazó interpretar a James Bond en el cine

Daniel Craig confesó la razón para rechazar inicialmente el papel de James Bond (EFE)

El actor británico Daniel Craig reveló en una entrevista reciente los motivos por los que inicialmente rechazó interpretar al legendario agente 007, un papel que finalmente protagonizó en cinco películas entre 2006 y 2021, transformándose en uno de los intérpretes más recordados de la icónica saga de espionaje.

En declaraciones al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, admitió que su rechazo inicial se debió al miedo de ser encasillado y perder otras oportunidades profesionales en la industria cinematográfica.

“Sí, por supuesto. Esa es la razón por la que lo rechacé. No había un guion en ese momento, así que mi arrogancia era increíble”, señaló la estrella de 56 años.

En una reciente entrevista, el actor reveló que la falta de un guion y su arrogancia lo llevaron a rechazar el rol del agente 007 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El intérprete confesó que su principal temor era cómo el papel modificaría su vida profesional y personal.

“Era el miedo a cómo cambiaría mi vida. En ese momento estaba ganando bien con mi trabajo actual y habría estado más que satisfecho continuando así”, explicó.

La preocupación de ser etiquetado únicamente como el agente 007 era tan significativa que inicialmente no dudó en rechazar la oportunidad.

Craig reconoció la presión de demostrar su versatilidad como intérprete, lo que le llevó a realizar otros proyectos cinematográficos entre las películas de James Bond, como Defiance y Cowboys and Aliens.

“Era el miedo a cómo cambiaría mi vida", admitió Craig más tarde sobre su renuencia a ser el nuevo protagonista (MGM)

Sin embargo, finalmente comprendió que este esfuerzo le resultaba agotador y contraproducente. “Creo que sentía que tenía que demostrarme a mí mismo. Pero después me di cuenta de que no tenía la energía para hacerlo”, manifestó.

Añadió que cada película supone aproximadamente dos años de su vida, con más de seis meses fuera de casa, lo que hacía poco práctico compatibilizar otros proyectos.

Recientemente, en los Premios Gobernadores de 2024, Daniel Craig realizó una broma críptica sobre quién podría ser el próximo James Bond.

Durante la ceremonia, mientras entregaba un galardón a los productores Barbara Broccoli y Michael G Wilson, señaló: “Si vinieron esta noche para descubrir quién será el próximo James Bond, no me miren a mí, pero podría estar en esta sala. Solo estoy bromeando. O tal vez no”.

Su intervención generó especulaciones sobre los posibles candidatos, entre los que se encuentran nombres como Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Idris Elba, Tom Hardy y Henry Cavill, entre otros.

Recientemente, Daniel Craig bromeó sobre quién podría ser su sucesor, dejando en el aire varias especulaciones (MGM)

La mejor película de James Bond, según Daniel Craig

En la misma línea, Craig reveló que su película favorita de la saga James Bond es Goldfinger, protagonizada por Sean Connery. Su elección no es casual y está fundamentada en aspectos profundos del personaje.

Según la estrella de cine, Goldfinger es el film donde Connery se consolida como el 007 definitivo. Argumentó que las películas anteriores, Dr. No y From Russia With Love, eran básicamente aventuras de espionaje con Bond como telón de fondo.

En ese sentido, destacó que Goldfinger establece elementos característicos del personaje: su sentido del humor pícaro, su naturaleza seductora, su deseo de hacer el bien y su compleja relación con el MI6.

La película introdujo conceptos icónicos como los gadgets exclusivos, el Aston Martin y las acrobacias espectaculares.

Craig atribuye a "Goldfinger" su favoritismo como película de Bond debido a la profundidad del personaje interpretado por Sean Connery (Shutterstock)

Daniel Craig considera que Goldfinger es particularmente relevante porque muestra a un villano verdaderamente monstruoso contra quien Bond se siente personalmente motivado a luchar.

Dicha característica es la que él mismo recuperó en películas posteriores como Casino Royale, donde su deseo de derrotar al financista terrorista Le Chiffre se intensifica a medida que desarrolla sentimientos por Vesper.

La influencia de Goldfinger se refleja claramente en las cinco producciones protagonizadas por Craig, quien es considerado por muchos como el intérprete más cercano al James Bond originalmente concebido por Ian Fleming: un héroe oscuro y complejo, alejado de la imagen glamurosa y superficial que popularizaron otros actores.

La transición profesional del actor británico de 56 años, tras abandonar el papel de 007, incluye explorar papeles diversos en el cine (REUTERS/Toby Melville)

Tras colgar definitivamente el esmoquin de 007 en No Time to Die, Craig ha continuado explorando roles diversos y experimentales, como su próximo proyecto Queer, una adaptación de una novela de William Burroughs donde interpretará a un estadounidense en la Ciudad de México obsesionado sexualmente con un antiguo marinero.