“El único elfo que puede levantar 226 kilos”: Dwayne Johnson y su aparición navideña con Jimmy Fallon

En un segmento festivo, Johnson bromea sobre su capacidad para levantar 226 kilos en press de banca comparándose con otros elfos (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

En un evento cargado de espíritu navideño, Dwayne Johnson, también conocido como “La Roca” realizó una aparición inolvidable en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde transformó su usual imagen de héroe de acción en la de un pequeño elfo, participando en un segmento humorístico llamado “Holiday Questions with Elf on the Shelf”.

Con su característico carisma y un traje de elfo en rojo, gorro y botas a tono, Johnson compartió en clave humorística lo que más disfruta de las fiestas, entre bromas que resaltaron su fortaleza y su conocida personalidad en pantalla. Cuando Fallon le preguntó cuál era su aspecto favorito de la Navidad, Johnson, siempre con una sonrisa, comentó que, si bien algunos prefieren la compañía de amigos y otros de la familia, para él la clave era disfrutar de un buen “egg nog” con un toque de licor.

Johnson comenta jocosamente su altura al medirse "una y media veces un Kevin Hart" durante su aparición en el programa (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Durante la conversación, Fallon también le cuestionó qué lo diferenciaba de otros elfos, a lo que Johnson respondió risueño que, además de ser alegre como todos, era el único elfo capaz de levantar 226 kilos en press de banca.

Al preguntarle sobre su altura, otra broma característica surgió al decir que medía “una y media veces un Kevin Hart”, haciendo alusión a la diferencia de estaturas entre él y el comediante. La Roca, siguiendo la atmósfera humorística, comentó también que fuera de la temporada navideña tenía que trabajar para “llegar a fin de mes”, vendiendo fotos de sus pies en la popular plataforma OnlyFans.

La película “Código: Traje Rojo” y el espíritu navideño

En "Código: Traje Rojo", Johnson interpreta a Callum Drift, el jefe de seguridad del Polo Norte que debe rescatar a Santa Claus

Este tono festivo y desenfadado que Johnson mostró en televisión está en línea con el lanzamiento de su nueva película de acción y comedia navideña, Código: Traje Rojo. En esta cinta, dirigida por Jake Kasdan y escrita por Chris Morgan, Johnson interpreta a Callum Drift, el jefe de seguridad del Polo Norte, quien debe rescatar a Santa Claus, también conocido como “Traje Rojo”, tras su secuestro en vísperas de Navidad.

A lo largo de la trama, Johnson une fuerzas con el personaje de Chris Evans, un cazarrecompensas capaz de rastrear al criminal más esquivo. Ambos personajes se embarcan en una misión que los lleva por distintos países en una travesía peligrosa para salvar la Navidad, en una historia que combina acción y aventuras a nivel global.

"Código: Traje Rojo" cuenta con un elenco destacado que incluye a Lucy Liu, Kiernan Shipka y J.K. Simmons (Frank Masi/Prime)

Código: Traje Rojo cuenta con un elenco de alto perfil, en el que además de Dwayne Johnson y Chris Evans, participan Lucy Liu, Kiernan Shipka y el ganador del Oscar J. K. Simmons, quien interpreta a Santa Claus. Esta película multigeneracional, ideal para disfrutar en familia, reunió también a un equipo de producción con amplia experiencia en éxitos de taquilla.

Como se refleja en el trabajo de Dan Mindel siendo el director de fotografía, conocido por su participación en “Star Wars”, y Bill Brzeski en diseño de producción, con experiencia en películas como “Aquaman”. La banda sonora, a cargo de Henry Jackman, junto con los efectos visuales supervisados por Jerome Chen, aportan profundidad a esta narrativa que busca combinar entretenimiento y el espíritu de las fiestas navideñas con toques de adrenalina.

Estreno en Latinoamérica

Dwayne Johnson y Chris Evans unen fuerzas en una misión global llena de acción en la película navideña

Código: Traje Rojo se estrenó en los cines de Latinoamérica el 7 de noviembre de 2024, marcando el inicio de la temporada festiva con un tono vibrante y lleno de acción. Este estreno capturó la atención de aquellos que buscan una experiencia diferente en el cine navideño, ofreciendo una versión moderna y llena de energía de la clásica historia de rescate de Santa Claus.

La película, producida por Amazon MGM Studios y distribuida por Warner Bros Pictures, busca posicionarse como un entretenimiento familiar destacado para la temporada.