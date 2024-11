Mariah Carey ha inaugurado oficialmente la temporada de Navidad

La famosa vocalista lanzó un clip con el que impulsa la cuenta regresiva para las fiestas de Navidad

La llegada de la Navidad está cerca y Mariah Carey lo ha celebrado este 1 de noviembre con un video que da la bienvenida oficial a la temporada festiva. Este año, la que ha sido conocida como la Reina de la Navidad sorprendió a sus seguidores con una recreación de la famosa serie Los locos Addams.

La publicación marca una nueva versión de la tradición anual de Carey de marcar la cuenta regresiva para Navidad, justo cuando el calendario pasa del 31 de octubre al primer día del penúltimo mes del año. Un ‘pistoletazo’ que le recuerda a sus seguidores que es momento de prepararse para la época favorita del año de la cantante.

El clip aprovecha la conexión con Halloween para mostrar a Carey como Morticia Addams, con un elegante vestido negro, maquillaje oscuro y un collar de diamantes en colaboración con Kay Jewelers, su nuevo socio de marca para la temporada. A su lado, un Gómez Addams (conocido en algunos lugares de Latinoamérica como Homero Addams) la acompaña en una peculiar coreografía que refleja el espíritu macabro de una de las familias más queridas de la TV, todo ello en una escenografía monocromática que evoca a la famosa serie.

Después de una transformación, la artista deja atrás la atmósfera de Halloween para sumergirse en la Navidad (Captura/Instagram/MariahCarey)

Luego se produce una transformación. La escena cambia a un ambiente navideño, donde Carey luce un vestido rojo brillante y se encuentra sentada en un trineo rodeado de regalos. Su pareja en el video también sufre una metamorfosis y se convierte en un hombre de nieve.

La melodía de “All I Want for Christmas Is You”, comienza a sonar mientras la artista exclama su tradicional “ya es hora” (It’s time!)

Los récords de la Reina de la Navidad

Este video además marca el inicio de una temporada particularmente especial para Carey, ya que el famoso tema navideño cumple 30 años este 2024. La canción fue coescrita y coproducida por Carey y Walter Afanasieff, y publicada originalmente el 29 de octubre de 1994 como parte de su álbum Merry Christmas.

All I Want for Christmas Is You fue coescrita y coproducida por Carey y Walter Afanasieff, y se ha convertido en un éxito mundial. (Foto Brent N. Clarke/Invision/AP, archivo)

Desde su lanzamiento, el track evolucionó hasta convertirse en un fenómeno imprescindible en el repertorio de música navideña contemporánea. Según Gary Trust, director de operaciones y listas de Billboard, la canción es como “un regalo permanente, tanto a sus fans como a Mariah”.

Lo que hace aún más impresionante a esta canción es su lenta pero constante trayectoria hacia el éxito en los rankings. Al momento de su lanzamiento en 1994, la canción no calificaba para entrar en el Hot 100 debido a las reglas de la época, que requerían que los sencillos fueran comercialmente disponibles de forma física para ser considerados en la lista.

Como explicó Trust a The New York Post, la canción fue enviada a las estaciones de radio, pero no estaba disponible para su compra como sencillo independiente, “podías comprarla solo en el álbum Merry Christmas”. No fue sino hasta la era del streaming que la canción realmente comenzó a despegar en las listas, alcanzando finalmente el primer lugar del Billboard Hot 100 en 2019.

Desde entonces, “All I Want for Christmas Is You” ha roto récords de todo tipo. En sus cinco años consecutivos encabezando el Hot 100, la canción ha pasado 14 semanas en el puesto número uno, empatando con otro éxito de Carey, “We Belong Together,” y logrando una marca sin precedentes de 93 semanas en total en el primer puesto del Hot 100 a lo largo de la carrera de Carey.

Aunque al principio la canción no podía ingresar a las listas, el streaming la impulsó al número uno en 2019, y ha repetido este logro cada año desde entonces. (Foto: Instagram/@mariahcarey)

Carey también ha acumulado logros significativos con esta canción fuera de Estados Unidos, pues llegó al primer lugar en 26 países y generó más de 60 millones de dólares en ingresos solo a través de plataformas de streaming.

En 2023, el sencillo superó los 23 millones de reproducciones en Spotify en un solo día de Navidad, y al finalizar 2024, está cerca de alcanzar los 2 mil millones de reproducciones en la misma plataforma.

Además, “All I Want for Christmas Is You” ha ayudado a Carey a romper otro récord impresionante: con su llegada a la cima de las listas en 2019, se convirtió en la única artista en alcanzar el número uno en el Hot 100 en cuatro décadas diferentes.

Para celebrar el aniversario de la canción, la artista preparó una serie de colaboraciones especiales. Además de su alianza con Kay Jewelers para el video de este año, también se ha asociado con Virgin Hotels para crear bares temáticos de “All I Want for Christmas” en todo Estados Unidos, permitiendo a los fans sumergirse en una experiencia navideña personalizada.

Asimismo, la artista preparó una serie de conciertos especiales bajo el título Merry Christmas One and All! La gira llevará el espíritu navideño a varias ciudades de Estados Unidos, donde sus fans podrán disfrutar en vivo de los clásicos de su álbum Merry Christmas y otras canciones festivas.