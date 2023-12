Mariah Carey, el ícono navideño, visitó la Casa Blanca en vísperas de Navidad

Como todos los años, la icónica diva está llevando su encanto festivo para donde vaya, y, este año, la Casa Blanca no podía ser la excepción (Instagram @mariahcarey/@whitehouse)

Sin duda, el reinado de Mariah Carey como la soberana absoluta de la Navidad se mantiene intacto y promete quedarse por mucho tiempo más. Como todos los años, la icónica diva está llevando su encanto festivo para donde vaya, y, este año, la Casa Blanca no podía ser la excepción. En una visita cargada de brillo y alegría navideña, Carey hizo un viaje a Washington D.C. tras haber finalizado su gira navideña este domingo 17 de diciembre, siendo recibida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

La interprete de “All I Want for Christmas Is You”, reconocida mundialmente por sus contribuciones al ambiente musical de esta época del año, no pasó desapercibida en su reciente paso por la residencia presidencial. La cantante estuvo acompañada de sus mellizos Moroccan y Monroe, de 12 años, para esparcir el espíritu de la temporada entre los políticos y el personal del lugar.

La visita especial tuvo lugar la semana pasada y fue documentada en un emotivo post compartido desde su cuenta de Instagram y la cuenta oficial de la Casa Blanca. En las imágenes se vio a la estrella junto al mandatario y la vicepresidenta Kamala Harris con su esposo Doug Emhoff, dando testimonio de un encuentro lleno de buenos deseos y conmemoración. Por supuesto, la reunión también estuvo cargada de risas y charlas entre Biden y los dos hijos de Mariah.

En el pie de foto, la cantante expresó su deleite al destacar la decoración festiva que adornaba la Casa Blanca, como también lo evidenciaron las fotos. “¡La semana pasada tuve el placer de conocer al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris en la Casa Blanca para hacer sonar la temporada navideña! ¡Durante ese tiempo, pudimos ver toda la decoración festiva y difundir algo de alegría!”, escribió junto a tres emojis navideños.

Para la ocasión, Mariah optó por un estilo deslumbrante y muy acorde a la temporada, luciendo un mini vestido brillante y una chaqueta a juego, evidenciando el carisma y la elegancia que la han caracterizado durante su trayectoria.

Los mellizos de Mariah han estado acompañando a su madre en diversas aventuras navideñas, incluso apareciendo en la versión actualizada del clásico de Mariah, “All I Want For Christmas Is You”. Su presencia en la vida festiva de Carey agrega un toque familiar y cálido a las celebraciones.

Durante el último mes, la intérprete ha estado ocupada con su gira “Merry Christmas One and All Tour”, iniciada el 15 de noviembre en Highland, California. Este tour navideño reflejó uno de los espíritus más queridos de la temporada, con Mariah llevando alegría y música a sus fanáticos.

“Estoy súper emocionada de estar con los fans y simplemente tener una experiencia con ellos en la carretera juntos”, compartió Carey en una entrevista con Entertainment Tonight. “Pronto llegará el tiempo helado y todo eso”.

En el contexto de estos conciertos, no solo es la música lo que captura la atención de sus fans, sino también la participación de sus mellizos Moroccan y Monroe, de 12 años. La artista pop no ocultó su orgullo por la sabiduría y conciencia que muestran sus hijos, y se declaró entusiasmada por compartir estas experiencias de gira con ellos. “Van a recorrer el país conmigo y a hacer sus cosas, y estoy emocionada por verlos”, contó en aquel entonces.

La gira navideña “Merry Christmas One and All Tour” de Carey cerró con broche de oro este domingo 17 de diciembre en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.